Le ministre MacAulay annonce une nomination à la Commission canadienne des grains

Le ministre de l'Agriculture, Lawrence MacAulay, a annoncé aujourd'hui la nomination de Patricia (Patti) Miller à titre de commissaire en chef de la Commission canadienne des grains (CCG). Il s'agit d'une nomination de six ans qui prend effet le 13 février 2017. Notice biographique ci-jointe.

Les faits en bref

La CCG, qui emploie environ 400 ETP, est l'organisme qui réglemente l'industrie canadienne de la manutention des grains et l'organisme officiel de certification du grain canadien.





La CCG a la responsabilité d'établir et de tenir à jour le système de classement des grains au Canada et est l'une des organisations canadiennes de recherche scientifique sur la qualité des grains.

Citation

« Je suis heureux d'annoncer la nomination de Patti Miller à la Commission canadienne des grains. Patti possède une vaste expérience du secteur, et sa passion pour l'agriculture sera un atout pour la Commission. »

- Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Notice biographique

Patricia (Patti) Miller

Patricia (Patti) Miller possède une vaste expérience professionnelle de la fonction publique et de l'industrie des céréales et des oléagineux. En avril 2012, elle a accédé au poste de présidente du Conseil canadien du canola. Dans l'exercice de ses fonctions au Conseil, elle a dirigé l'élaboration et la mise en oeuvre d'un nouveau plan stratégique et aidé l'industrie à régler plusieurs problèmes commerciaux épineux. Avant d'entrer au service du Conseil, Mme Miller a travaillé pour Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) à Winnipeg, où elle a géré la prestation de programmes d'envergure pendant plusieurs années. Au cours de sa carrière à AAC, elle a collaboré avec les producteurs canadiens de céréales et d'oléagineux et leur industrie dans les dossiers des politiques, du commerce, du développement des marchés et de la recherche afin de faciliter la croissance durable et rentable des marchés de l'industrie. Avant d'occuper des postes de direction à AAC, Mme Miller a été gestionnaire des communications dans une entreprise agroalimentaire multinationale à Winnipeg, où elle a mis son leadership à contribution dans les domaines des relations gouvernementales, des communications intégrées et des communications avec les employés.

Mme Miller est titulaire d'une maîtrise en économie agricole de l'Université de la Saskatchewan.

