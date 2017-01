Le ministre MacAulay annonce une nomination à la Commission canadienne des grains

Agriculture et Agroalimentaire Canada

OTTAWA, ONTARIO

Le ministre de l'Agriculture, Lawrence MacAulay, a annoncé aujourd'hui la nomination de Lonny McKague au poste de commissaire de la Commission canadienne des grains (CCG). Il s'agit d'une nomination de quatre ans qui prend effet le 13 février. Notice biographique ci-jointe.

Cette nomination s'inscrive dans la nouvelle approche plus rigoureuse à l'égard des nominations du gouverneur en conseil - une approche selon laquelle le processus de sélection est ouvert, transparent, fondé sur le mérite, qui vise à assurer la parité entre les sexes et à refléter la diversité du Canada afin d'aider les ministres à faire des recommandations concernant les nominations à des postes au sein de leur portefeuille.

Les faits en bref

La CCG, qui emploie environ 400 personnes à temps plein, est l'organisme qui réglemente l'industrie canadienne de la manutention des grains et l'organisme officiel de certification du grain canadien.

La CCG a la responsabilité d'établir et de tenir à jour le système de classement des grains au Canada et est l'une des organisations canadiennes de recherche scientifique sur la qualité des grains.

Citation

« Je suis heureux d'annoncer la nomination de Lonny McKague à la Commission canadienne des grains. La CCG est chargée d'assurer la compétitivité et l'efficacité de l'industrie des grains, et je sais que grâce aux connaissances et à l'expérience de M. McKague, la Commission sera bien outillée pour assumer ce rôle important. »

Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Liens connexes

Commission canadienne des grains

Notice biographique

M. McKague possède une vaste expérience en tant que propriétaire et exploitant d'une ferme dans la région centre-sud de la Saskatchewan. Grâce à ses quarante années d'expérience en tant que producteur primaire, il connaît bien les problèmes socio-économiques auxquels les producteurs et leurs entreprises font face. M. McKague a su diriger une exploitation agricole malgré les difficultés que présentent la production, la manutention, le transport et la commercialisation dans un marché mondial en constante évolution.

M. McKague a été directeur et membre fondateur d'Ogema Elevator Ltd, un fournisseur de produits et services dans le domaine des silos à grains à Ogema, en Saskatchewan.

Il est l'ancien président de la Saskatchewan Limousin Association, de l'Ogema Agricultural Society et du bureau local de la Saskatchewan Stock Growers Association. Il a également été directeur de l'Ogema Credit Union.

M. McKague a étudié la technique agricole et la gestion d'entreprise agricole à l'Université de la Saskatchewan.

