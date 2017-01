Le ministre MacAulay annonce une nomination à la Commission canadienne du lait

OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 4 jan. 2017) - Agriculture et Agroalimentaire Canada

Le ministre de l'Agriculture, Lawrence MacAulay, a annoncé aujourd'hui la nomination de Mme Jennifer Hayes comme commissaire de la Commission canadienne du lait (CCL). La nomination est pour un mandat de trois ans, qui commencera le 3 janvier 2017. Vous trouverez ci-joint une notice biographique.

Les faits en bref

La CCL est une société d'État établie en 1966 pour coordonner les politiques laitières fédérales et provinciales et pour créer un mécanisme de contrôle de la production laitière en vue d'éviter les pénuries et les surplus ainsi que de stabiliser les revenus.

Le conseil d'administration de la CCL est nommé par le gouvernement du Canada à la recommandation du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire.

Citation

« Je suis heureux d'annoncer la nomination de Jennifer Hayes à la Commission canadienne du lait. Avec son énergie, son talent et son dévouement à l'égard de l'industrie laitière, Mme Hayes sera un véritable atout pour la Commission et ses qualités de dirigeant et expérience pourrait servir comme un modèle pour les jeunes femmes qui songent à faire carrière en agriculture. »

Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Lien additionnel

Commission canadienne du lait

Notice biographique

Jennifer Hayes

Jennifer Hayes élève des bovins laitiers et des bovins de boucherie en Gaspésie (Québec). Elle représente la troisième génération de l'exploitation PineCrest Farms de Shigawake, dont elle est copropriétaire avec son père et son oncle. Il s'agit de la ferme laitière qui se trouve le plus à l'est dans la partie continentale du Québec. Mme Hayes a une vaste expérience de la gouvernance en tant que membre active de l'UPA (Union des producteurs agricoles) et de ses syndicats de base, de producteurs laitiers et de producteurs de boeuf.

Mme Hayes est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université Concordia et elle participe activement aux initiatives de développement rural dans sa région. Elle s'intéresse particulièrement aux politiques de renforcement de la relation symbiotique entre les collectivités rurales et l'agriculture durable. Depuis 2012, elle agit comme agente de revitalisation pour la municipalité régionale du comté de Bonaventure; à ce titre, elle aide les collectivités rurales à établir des plans officiels de développement social et économique et à élaborer des projets essentiels de développement communautaire. Elle joue un rôle spécialisé d'intermédiaire dans l'établissement de partenariats entre le secteur privé et les nombreux organismes gouvernementaux aux échelons fédéral, provincial, régional et local.

Mme Hayes a deux filles âgées respectivement de 8 et 5 ans. Elle espère qu'elles prendront un jour leur place à ses côtés au sein de l'exploitation agricole familiale.

