Le ministre MacAulay est aux États-Unis pour souligner l'importance de solides échanges agricoles bilatéraux

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a prononcé le discours principal hier au sommet des présidents du conseil législatif en matière d'agriculture de la Conférence des leaders agricoles et ruraux des États (SARL) à Baton Rouge, en Louisiane.

Dans son discours, le ministre MacAulay s'est engagé à travailler avec le prochain gouvernement américain et le Congrès pour continuer à renforcer la relation agrocommerciale bilatérale entre le Canada et les États-Unis. Il a parlé des nombreux avantages de la relation agrocommerciale canado-américaine et de la nécessité d'une collaboration transfrontalière soutenue pour assurer la prospérité et la compétitivité à l'échelle mondiale de nos secteurs agricoles respectifs.

Le sommet annuel de la SARL est la plus importante réunion de législateurs provinciaux et étatiques.

« Ce sommet est un bon exemple du partenariat agrocommercial entre les États-Unis et le Canada. Les États-Unis sont notre partenaire et allié le plus proche, de plus que notre relation économique la plus importante. En travaillant ensemble à trouver des débouchés pour nos agriculteurs, nous donnons à ceux-ci une meilleure chance de réussir, de stimuler nos économies respectives et de créer des emplois. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

En 2015, les échanges bilatéraux de produits agricoles et agroalimentaires entre le Canada et les États-Unis ont atteint une valeur de 47 milliards de dollars.

À son entrée en vigueur, le 1er janvier 1994, l'ALENA a créé la plus grande région de libre-échange au monde. Premier accord commercial global de son genre, l'ALENA a montré au reste du monde les avantages de la libéralisation du commerce.

