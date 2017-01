Le ministre MacAulay fait la promotion de la production agricole et de la durabilité de l'agriculture en Allemagne

BERLIN, ALLEMAGNE--(Marketwired - 23 jan. 2017) - Agriculture et Agroalimentaire Canada

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a terminé une mission à Berlin (Allemagne), où il a participé à la 9e conférence des ministres de l'Agriculture de Berlin le 21 janvier et à la réunion des ministres de l'Agriculture du G20 le 22 janvier. Les deux réunions avaient pour thème « L'agriculture et l'eau ».

À la conférence des ministres de l'Agriculture de Berlin, le ministre MacAulay et des ministres de l'Agriculture de partout au monde ont approuvé un communiqué exposant des mesures que peuvent prendre les pays pour réduire l'impact de l'agriculture sur la qualité et la quantité des ressources en eau et pour améliorer l'accès à l'eau.

À la réunion des ministres de l'Agriculture du G20, le ministre MacAulay a souligné l'engagement du Canada à créer et à maintenir un approvisionnement en eau propre et durable, à prendre des mesures par rapport à la résistance aux antimicrobiens et à mettre en commun des renseignements et des technologies afin de donner aux agriculteurs les outils nécessaires pour accroître leur production. Le ministre MacAulay a signé une déclaration commune avec ses homologues du G20 en vue de renforcer la sécurité des aliments et l'accès à l'eau en favorisant la durabilité et l'innovation.

À Berlin, le ministre MacAulay a rencontré le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), José Graziano da Silva (Ph. D.), et il a annoncé une contribution d'un million de dollars pour aider les organismes internationaux qui établissent les normes de sécurité alimentaire ainsi que les normes de protection des végétaux et de la santé animale. Ce nouvel investissement s'ajoute à l'aide financière offerte par le Canada à la FAO.

En marge de la mission, le ministre MacAulay a rencontré des partenaires importants, comme les ministres de l'Agriculture de la Chine, de l'Union européenne (UE), de l'Allemagne, du Royaume-Uni et de l'Autriche, de même que le commissaire pour la santé et la sécurité alimentaire de l'UE et le sous-ministre de l'Agriculture de la Turquie.

Citations

« Le Canada souscrit à la grande importance que les ministres de l'Agriculture du G20 accordent à l'utilisation durable de l'eau, à la résistance aux antimicrobiens, à la recherche et à l'innovation. Le gouvernement du Canada va continuer de plaider en faveur de règles commerciales ouvertes fondées sur la science et de l'innovation pour accroître la productivité agricole tout en aidant les agriculteurs canadiens à conserver l'eau, à augmenter leurs revenus, à stimuler la croissance économique et à relever le défi de nourrir le monde de façon durable. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Les faits en bref

Les échanges bilatéraux de produits agricoles et de produits de la mer avec les pays du G20 ont atteint un total de 108,9 milliards de dollars en 2015.

L'investissement d'un million de dollars annoncé sera affecté aux travaux scientifiques et techniques du Codex Alimentarius et de la Convention internationale pour la protection des végétaux, que soutiennent la FAO et l'Organisation mondiale de la santé animale en vue d'établir un environnement commercial sécuritaire, équitable et fondé sur des principes scientifiques.

Le Canada contribue de façon volontaire et à titre de membre aux travaux de la FAO pour améliorer la sécurité alimentaire, l'agriculture, les pêches et les forêts à l'échelle mondiale. Le Canada faisait partie des 10 principaux pays contributeurs de la FAO en 2016.

Le Canada utilise des antimicrobiens en agriculture pour traiter, combattre et prévenir les maladies infectieuses. Les efforts internationaux pour régler le problème de la résistance aux antimicrobiens sont importants pour la santé et la sécurité de tous les Canadiens.

Liens additionnels

Forum mondial de l'alimentation et de l'agriculture (en anglais seulement)

Réunion du G20 de 2017 en Allemagne (en anglais seulement)

Suivez-nous sur Twitter : @AAC_Canada

Aimez-nous sur Facebook : AgricultureCanadienne