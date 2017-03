Le moteur d'hélicoptère PW200 de P&WC atteint les 10 millions d'heures de vol

L'ensemble de la flotte de l'entreprise a atteint le jalon des 700 millions d'heures de vol, créant ainsi une vaste base de connaissances qui permet aux équipementiers et exploitants de se distinguer de la concurrence

DALLAS, TEXAS--(Marketwired - 6 mars 2017) - Le moteur d'hélicoptère PW200 de Pratt & Whitney Canada (P&WC) a atteint les 10 millions d'heures de vol en propulsant la majorité des hélicoptères bimoteurs légers du monde comme l'AW109E Power et l'AW109 Grand de Leonardo, l'H135 d'Airbus Helicopters, le Bell 427 et le Bell 429 de Bell Helicopters et les MD-900/902 Explorer de MD Helicopters. P&WC est une filiale d'United Technologies Corp. (NYSE:UTX).

« Il s'agit d'une étape importante qui doit être mise dans le contexte des 700 millions d'heures de vol qu'a atteint la flotte entière de P&WC, affirme Irene Makris, vice-présidente, Marketing. Ces chiffres représentent une somme incroyable d'expérience en vol et d'information consignée dans une base de données enrichie, laquelle oriente nos programmes de service à la clientèle et nous permet de servir nos clients de manière hautement fiable. Ces chiffres témoignent également des relations de longue date que nous entretenons avec les exploitants partout dans le monde, soit 12 300 d'entre eux dans quelque 200 pays et territoires. »

Le 23 décembre 2016, P&WC célébrait le 25e anniversaire de l'homologation du premier moteur de la famille PW200, plus précisément le moteur PW206A qu'avait choisi MD Helicopters pour équiper son appareil MD-900 Explorer. Une variante ultérieure de l'hélicoptère, le MD-902 Explorer, est dotée de moteurs PW207E.

« Avec les nouvelles technologies que nous avons intégrées dans chaque modèle de moteur de la famille PW200, celle-ci attire toujours plus de clients et offre une proposition de valeur intéressante pour les hélicoptères qui en sont équipés », conclut Irene Makris.

Le PW200 : une famille de moteurs de premier ordre dans le monde des hélicoptères bimoteurs légers

Le PW200 propulse actuellement davantage d'hélicoptères bimoteurs légers que tout autre moteur de ce segment. Il y a plus de 3 500 moteurs PW200 qui aujourd'hui effectuent des vols dans 80 pays. Il est considéré comme la référence de l'industrie pour la catégorie des 600 à 700 SHP. Son rendement supérieur, son coût d'entretien faible et le réseau de soutien à la clientèle sans égal de P&WC en font le moteur tout désigné pour propulser tous les hélicoptères bimoteurs légers modernes, lesquels sont fortement recherchés, tant pour les services médicaux d'urgence que pour les applications utilitaires, l'application de la loi et l'aviation d'affaires.

Le principe de conception du PW200 est simple, puisqu'il ne comprend que trois composants rotatifs principaux. Le moteur requiert peu d'entretien sur la chaîne, car il n'y a nul besoin de faire des inspections endoscopiques programmées ni de vérifications de la vibration. De nouvelles technologies ainsi que des matériaux et enduits perfectionnés procurent une plus grande puissance pour une plus faible consommation de carburant, jumelés à de faibles émissions atmosphériques et une haute fiabilité. La haute fiabilité de la famille de moteurs PW200 demeure inégalée, enregistrant des taux 10 fois supérieurs aux normes de l'industrie. De plus, il est doté de commandes électroniques permettant de réduire la charge de travail du pilote, de faciliter le maniement de l'hélicoptère et d'offrir une fonctionnalité avec un moteur inopérant pour l'entraînement des pilotes.

À propos de Pratt & Whitney Canada

Fondée en 1928, P&WC est aujourd'hui un leader mondial de l'aérospatiale, qui façonne l'avenir de l'aviation au moyen de propulseurs fiables et ultramodernes. Ayant son siège social à Longueuil, au Québec (Canada), P&WC est une société d'United Technologies Corporation. United Technologies Corp., sise à Farmington, au Connecticut, offre des services et systèmes de haute technologie aux secteurs du bâtiment et de l'aérospatiale.

