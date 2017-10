Le moteur PT6C-67A de Pratt & Whitney Canada propulsant l'aéronef Leonardo AW609 à rotors basculants reçoit l'homologation de Transports Canada

Le moteur est compatible avec les configurations verticale et horizontale

LONDRES, ROYAUME-UNI--(Marketwired - 3 oct. 2017) - Pratt & Whitney Canada (P&WC) a annoncé aujourd'hui que son moteur d'hélicoptère PT6C-67A propulsant l'appareil AW609, qui peut effectuer des vols horizontaux et verticaux, a obtenu l'homologation de Transports Canada. P&WC est une société d'United Technologies Corporation (NYSE:UTX).

L'approbation de la FAA pour le moteur PT6C-67A est prévue d'ici la fin de 2017 et vient soutenir l'approbation de la FAA pour l'appareil AW609 qui sera obtenue en 2018 au titre de premier rotor basculant commercial à entrer en service.

« Leonardo Helicopters nous a lancé un défi particulier : concevoir un moteur pouvant propulser un aéronef à décollage et atterrissage verticaux, qui effectue des vols horizontaux au-dessus des conditions météorologiques défavorables, à une vitesse et à une distance deux fois supérieures à celles d'un hélicoptère, indique Irene Makris, vice-présidente, Marketing, P&WC. Le PT6C-67A relève ce défi avec brio avec une puissance de 2 000 SHP offrant un rapport puissance-poids et une durabilité exceptionnelle. »

Le PT6C-67A procure les avantages en matière de durabilité de la famille de moteurs PT6. Il comprend un nouveau compresseur d'un aérodynamisme évolué, et les nouvelles turbines du moteur sont fabriquées avec des matériaux de pointe. Ensemble, ces composants favorisent une puissance supérieure et une consommation de carburant réduite. Le moteur a également été homologué pour une exploitation continue en mode vertical.

« Permettant d'accroître la vitesse et le rendement de l'appareil AW609, l'approbation du moteur PT6C-67A oriente le développement du rotor basculant vers l'avenir du transport d'aviation, dit Gian Piero Cutillo, directeur général de Leonardo Helicopters. Cette approbation représente un jalon important dans le programme qui nous permettra de faire homologuer l'aéronef d'ici la fin de 2018 et de respecter les livraisons aux clients initiaux. »

P&WC participera à l'événement Helitech, où elle tiendra le kiosque 10B35. Nous invitons les exploitants intéressés à visiter le kiosque de P&WC pour discuter avec un représentant du Service client ou du Marketing.

100 000 raisons de se dépasser

P&WC a franchi un jalon important en 2017 avec la production de son 100 000e moteur en avril, ce qui illustre sa longévité et son leadership dans l'industrie aéronautique mondiale. P&WC soulignera ce haut fait tout au long de l'année en mettant en valeur sa gamme de produits, ses employés dédiés et tous ses clients fidèles qui, ensemble, ont participé aux nombreuses réalisations de P&WC.

À propos de Pratt & Whitney Canada

Fondée en 1928, P&WC est aujourd'hui un leader mondial de l'aérospatiale qui façonne l'avenir de l'aviation au moyen de propulseurs fiables et ultramodernes. Ayant son siège social à Longueuil, au Québec (Canada), P&WC est une société en propriété exclusive d'United Technologies Corporation. United Technologies Corp., sise à Farmington au Connecticut, offre des services et systèmes de haute technologie aux secteurs du bâtiment et de l'aérospatiale.

Ce communiqué de presse contient des énoncés concernant des occasions d'affaires à venir. Les résultats réels peuvent différer substantiellement des résultats projetés en raison de certains risques et incertitudes, y compris mais non exclusivement les défis liés à la conception, le développement, la production, le soutien, le rendement et la réalisation de profits anticipés de technologies évoluées; en plus d'autres risques et incertitudes, notamment mais non exclusivement ceux énumérés dans les documents d'UTC remis à la Securities and Exchange Commission à intervalles réguliers.

