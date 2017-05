Les turbosoufflantes PurePower PW800 ont dépassé la marque remarquable de 13 000 heures d'essai, dont plus de 6 000 heures à bord du banc d'essai volant de P&WC et des appareils d'essai en vol Gulfstream G500 et G600

Pratt & Whitney Canada (P&WC) a révélé aujourd'hui que son moteur PurePower PW800 en est aux derniers préparatifs de son entrée en service qui aura lieu d'ici la fin de l'année, plus tôt que prévu, après avoir récemment franchi un certain nombre d'importants jalons. Ce groupe propulseur avant-gardiste est le seul nouveau moteur dans sa catégorie de poussée sur le point d'entrer en service. P&WC est une société d'United Technologies Corp. (NYSE:UTX).

Une technologie mûre

« Le PurePower PW800 a fait la preuve que la technologie qu'il renferme est fin prête, après des milliers d'heures d'essais rigoureux au sol et en vol, où il a dépassé les attentes », affirme Scott McElvaine, vice-président, Marketing et Service client, moteurs PurePower PW800. Les essais sur le moteur ont atteint la marque de plus de 13 000 heures, dont plus de 6 000 heures à bord du banc d'essai en vol de P&WC et des appareils d'essai en vol Gulfstream G500 et G600.

Ces derniers mois ont été passablement chargés pour le nouveau moteur : il a propulsé le premier vol du G600 de Gulfstream en décembre 2016 et reçu l'homologation de la FAA le 14 février 2017; il devrait obtenir celle de l'AESA sous peu. En parallèle, P&WC a veillé à la rédaction des publications techniques initiales sur le moteur, au lancement de la formation sur l'entretien moteur et à la mise au point du réseau de soutien mondial de P&WC, chef de file de l'industrie. Celui-ci comprend des centres de distribution de pièces qui sont désormais complètement outillés pour soutenir de manière experte et dévouée les exploitants de partout dans le monde. « Dès que les clients seront prêts à faire voler leur appareil doté du moteur PurePower PW800, nous serons prêts à les soutenir, a souligné M. McElvaine, y compris ceux qui ont choisi d'inscrire leurs moteurs dans notre programme d'entretien payable à l'heure. »

ESP® PurePower® PW800 : nouvelles inscriptions de clients

Dès maintenant, les clients peuvent s'inscrire au programme d'entretien moteur ESP PurePower PW800. Cette solution de soutien offre un service haut de gamme et s'adapte aux besoins particuliers des propriétaires et exploitants. Elle leur procure la tranquillité d'esprit en utilisant le rendement du moteur pour définir un ensemble complet d'offres techniques, d'entretien et de soutien. Ce plan d'entretien moteur destiné au moteur PurePower PW800 est reconnu par l'avionneur et permet d'offrir un environnement prévisible et axé sur la prévention qui est conçu pour optimiser la productivité et le rendement de l'aéronef.

Ce plan offre une couverture complète pour les révisions majeures et la maintenance en piste, planifiées ou non. Il comprend nombre de services, du lavage du moteur à l'examen endoscopique, en passant par le dépannage et l'accès immédiat à des experts techniques disponibles 24 heures par jour, 7 jours par semaine, le tout dans le but de maintenir les appareils en vol.

Conception soigneuse qui pense d'abord au client

Chaque aspect du moteur PurePower PW800 a été minutieusement conçu en gardant à l'esprit l'aspect pratique ainsi que le confort et la satisfaction des propriétaires, des spécialistes de l'entretien, des exploitants, des pilotes et des passagers. Il est optimisé pour offrir une expérience sans égale aux passagers puisque sa conception à faible niveau de bruit et de vibration assure une cabine exceptionnellement silencieuse.

Qui plus est, le moteur est conçu pour offrir la meilleure disponibilité et facilité d'entretien de sa catégorie. Grâce à une fiabilité de la disponibilité technique prévue de 99,99 %, la robustesse de la conception et les caractéristiques de maintenabilité du groupe propulseur procureront une plus grande tranquillité d'esprit aux clients. P&WC prévoit une réduction de 40 % de l'entretien périodique (sans dépose) et de 20 % des inspections par rapport à d'autres moteurs de même catégorie. La durée de service sans dépose est également supérieure à tout autre moteur du genre, la première visite d'entretien étant prévue à 10 000 heures, voire davantage.

P&WC sera présente à l'EBACE 2017 à Genève du 22 au 24 mai. Visitez-nous au kiosque 0105A pour en savoir plus sur nos moteurs à la fine pointe, y compris le PurePower PW800, et connaître les offres en matière de service à la clientèle.

À propos de Pratt & Whitney Canada

Fondée en 1928, P&WC est aujourd'hui un leader mondial de l'aérospatiale, qui façonne l'avenir de l'aviation au moyen de propulseurs fiables et ultramodernes. Ayant son siège social à Longueuil, au Québec (Canada), P&WC est une société d'United Technologies Corporation. United Technologies Corp., sise à Farmington, au Connecticut, offre des services et systèmes de haute technologie aux secteurs du bâtiment et de l'aérospatiale.

Ce communiqué de presse contient des énoncés concernant des occasions d'affaires à venir. Les résultats réels peuvent différer substantiellement des résultats projetés en raison de certains risques et incertitudes, y compris mais non exclusivement les défis liés à la conception, le développement, la production, le soutien, le rendement et la réalisation de profits anticipés de technologies évoluées; en plus d'autres risques et incertitudes, notamment mais non exclusivement ceux énumérés dans les documents d'UTC remis à la Securities and Exchange Commission à intervalles réguliers.

