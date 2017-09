Le nombre d'abonnés de Marché Goodfood Corp. augmente de 35% depuis le dernier trimestre

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 13 sept. 2017) - Marché Goodfood Corp. (« Goodfood » ou « la Société ») (TSX:FOOD) a annoncé aujourd'hui que son nombre d'abonnés actifs a augmenté à 31 000 à la fin du quatrième trimestre clos le 31 août 2017, en hausse de 9 000 abonnés, soit 30%, par rapport à la fin du trimestre clos le 31 mai 2017. Il s'agit également d'une augmentation de 840% depuis la fin du trimestre clos le 31 août, 2016. L'augmentation de la base d'abonnée est attribuable aux efforts efficaces de commercialisation.

« Nous sommes heureux de la forte croissance d'abonnés au cours du dernier trimestre qui est normalement le trimestre le plus lent en raison de la période des vacances estivales. Cela démontre à la fois la grande qualité de nos produits et nos efforts constants afin d'accroitre notre visiblité et notre présence sur le marché canadien. La priorité de Marché Goodfood est de répondre à la croissance rapide du marché canadien des repas prêts à cuisiner en rendant nos produits disponibles à davantage de foyers canadiens », a déclaré Jonathan Ferrari, chef de la direction de Marché Goodfood Corp.

À propos de Goodfood

Goodfood est le chef de file canadien de repas prêts à cuisiner. La compagnie livre chaque semaine à ses abonnés tous les ingrédients frais nécessaires à la préparation de repas délicieux. L'objectif de l'entreprise est de simplifier la préparation cuisine, en laissant aux utilisateurs tout le plaisir : cuisiner, partager avec les amis et la famille et savourer. Les abonnées sélectionnent en ligne leurs recettes favorites parmi une large sélection de repas originaux. La compagnie prépare ensuite un panier personnalisé d'ingrédients frais et effectue la livraison chez l'abonné. Les recettes sont faciles à suivre et présentées étape par étape. Les bureaux chef de la compagnie se situent à Montréal, Canada. En date du 31 août 2017, Goodfood comptait 31 000 abonnées. www.makegoodfood.ca