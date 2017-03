Le nouveau pont Anderson améliorera un important lien de transport entre le sud et le nord du Nouveau-Brunswick

MIRAMICHI, NOUVEAU-BRUNSWICK--(Marketwired - 1 mars 2017) - Que ce soit pour permettre aux gens de visiter leurs parents et amis ou favoriser l'accès des marchandises aux marchés, il est essentiel de disposer de routes, de ponts et d'autoroutes sécuritaires et modernes pour soutenir notre économie et une qualité de vie élevée. Les investissements effectués dans les infrastructures de transport favorisent la création d'emplois et la croissance de la classe moyenne dès aujourd'hui, tout en établissant des bases solides pour un avenir économique solide.

Pat Finnigan, député de Miramichi-Grand Lake, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Bill Fraser, ministre des Transports et de l'Infrastructure et ministre responsable des Fonds du Nord et de Miramichi, et Lisa Harris, ministre des aînés et des Soins de longue durée, ont annoncé aujourd'hui un financement fédéral-provincial de plus de 94 millions de dollars pour remplacer l'actuel pont Anderson par une nouvelle structure. Le gouvernement du Canada apporte une contribution maximale de 40,8 millions de dollars à ce projet et le gouvernement du Nouveau-Brunswick fournit 53,6 millions de dollars.

Le pont Anderson, sur la route 8, traverse la rivière Miramichi et permet de relier les villages de la rive sud de la rivière au secteur ouest de Miramichi. Le pont est également essentiel pour relier le nord-est du Nouveau-Brunswick à la transcanadienne, à la hauteur de Fredericton, et raccorder ainsi cette région à tout le Canada ainsi qu'aux marchés américains.

Le nouveau pont comprendra un profil en travers plus large et il correspondra aux besoins actuels de la région en matière de circulation, tout en assurant que l'on dispose d'un lien moderne au-dessus de la rivière Miramichi dans un avenir rapproché.

Citations

« Le gouvernement du Canada réalise des investissements comme celui-ci dans les collectivités, car le fait de disposer d'infrastructures modernes et efficaces favorise la croissance économique qui aide à renforcer la classe moyenne. La contribution fédérale au projet de remplacement du pont Anderson permettra de s'assurer que celui-ci demeure pendant de nombreuses années un important lien entre le nord et le sud du Nouveau-Brunswick pour les voyages, le commerce et la vie quotidienne. »

- Pat Finnigan, député de Miramichi-Grand Lake, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le pont Anderson représente un lien crucial pour les gens et les entreprises de la région de Miramichi. Nous savons que les résidents veulent des infrastructures fiables, qui correspondent à leurs besoins et soutiennent notre activité économique. Nous avons agi rapidement avec nos partenaires fédéraux pour répondre au besoin d'un nouveau pont à cet endroit. Nous travaillons ensemble pour faire avancer les choses dans notre région et notre province. »

- Bill Fraser, ministre des Transports et de l'Infrastructure et ministre responsable des Fonds du Nord et de Miramichi, député provincial de Miramichi

Faits en bref

Le gouvernement du Canada fournira plus de 180 millions de dollars sur 12 ans en financement d'infrastructure pour le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, le transport à l'appui du commerce et les collectivités rurales et nordiques.

