Le parc BOMBARDIER MOVIA doublera la capacité de la ligne du centre-ville de Singapour

- Les métros MOVIA continuent de façonner l'avenir du transport à Singapour avec l'entrée en service de 141 nouvelles voitures sur la plus longue ligne automatisée, sans conducteur de la ville - Cette troisième et dernière phase de la commande fera augmenter l'achalandage potentiel à 500 000 passagers par jour sur la ligne du centre-ville

Bombardier Transport, chef de file de la technologie du rail a complété la livraison des141 nouvelles voitures de métro sans conducteur BOMBARDIER MOVIA pour la ligne souterraine du centre-ville (DTL) du métro (MRT) de Singapour. Le ministre coordonnateur des Infrastructures et ministre des Transports de Singapour, Khaw Boon Wan, ainsi que d'autres représentants du gouvernement et hauts dirigeants de la LTA étaient présents à la cérémonie d'ouverture.

« Nous sommes très reconnaissants envers notre équipe, notre coentreprise Changchun Bombardier Railway Vehicles Co. Ltd, pour l'énorme effort consenti, de même qu'envers notre partenaire stratégique de longue date, la Land Transport Authority de Singapour, pour sa confiance et son soutien. C'est grâce à eux que nous avons pu livrer ce dernier groupe de voitures de métro à temps et sans problèmes de qualité », a déclaré Jayaram Naidu, chef, Asie du Sud-Est, Bombardier Transport.

Les véhicules MOVIA d'une grande efficacité qui ont été livrés antérieurement pour les tronçons 1 et 2 de la DTL ont parcouru 8 millions de km en se montrant extrêmement fiables. Les voitures supplémentaires feront grimper le nombre de passagers potentiel à 500 000, doublant la capacité de transport de la DTL de 42 km. Les nouvelles rames seront exploitées sur le tronçon 3, d'une longueur de 21 km et qui compte 16 stations, de cette ligne qui relie les secteurs nord-ouest et est au quartier des affaires et à Marina Bay de Singapour. La commande de 276 voitures a été livrée en trois phases : 24 voitures pour le tronçon 1 qui sont entrées en service en 2013; 111 voitures pour le tronçon 2 qui sont entrées en service en 2015, et maintenant cette livraison de 141 voitures pour le tronçon 3 qui entreront en service le 21 octobre 2017.

Le contrat DTL a donné lieu à un projet d'exportation véritablement international pour Bombardier puisque la direction du projet et le système de gestion et de contrôle des trains étaient à Singapour, l'ingénierie en Allemagne, la conception des bogies au Royaume-Uni, les systèmes de propulsion en Suède, et la fabrication et l'assemblage des véhicules en Chine. Autre première à Singapour : Bombardier présentera des rames de quatre voitures dotées du système d'inspection automatisé des voies. Ce système alerte automatiquement l'opérateur et déclenche des bons de travail pour les anomalies détectées pendant que le train est en exploitation et sur le rail d'alimentation pendant le service passager.

Bombardier est présente depuis 1987 à Singapour et offre sa vaste gamme de solutions de mobilité. En plus du contrat DTL, Bombardier a livré un total de 325 systèmes de navettes automatisés BOMBARDIER INNOVIA 100 pour la ligne de système léger sur rail de Bukit Panjang (BPLRT), tous équipés du système de commande automatique de train BOMBARDIER CITYFLO 550, dans le cadre de deux contrats.

