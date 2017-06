Le poids des dettes pèse sur tous les Canadiens, mais l'optimisme au sujet de leur avenir financier reste fort

- 71 pour cent des Canadiens se sentent à l'aise quant à leur avenir financier

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 12 juin 2017) - (NYSE:EFX) - Selon une nouvelle étude publiée par Equifax Canada®, les milléniaux et les personnes âgées sont les plus optimistes quant à leur avenir financier en dépit de soucis apparaissant dans toutes les tranches d'âge concernant les obligations de dettes en constante augmentation. Le sondage - conçu pour mesurer la façon dont les différentes tranches d'âge voient leur situation financière - a été mené par Léger en avril 2017.

« À Equifax, nous voyons certes beaucoup des données financières, mais nous étions curieux de savoir ce qui se cachait derrière les chiffres, alors nous sommes allés à la découverte des perceptions, des comportements et des attitudes qui influencent les décisions financières des Canadiens. » déclare Madame Regina Malina, première directrice des Aperçus de décision, Equifax Canada. « Nous avons constaté que les Canadiens ont tendance à s'inquiéter de l'endettement, mais ils font de leur mieux pour le gérer et ils sont optimistes quant à leur avenir financier. »

Comment se sentent les Canadiens face à leurs dettes

Nos propres données indiquent que dans l'ensemble, la dette non-hypothécaire des consommateurs canadiens a augmenté de 4,2 pour cent sur 12 mois depuis 2016 et, plus précisément, les Canadiens âgés de 65 ans et plus ont connu une hausse de 17,7 pour cent en dettes non hypothécaires au cours des trois dernières années - la hausse la plus élevée dans toutes les tranches d'âge. Mais notre étude jette un éclairage sur d'autres points de vue :

41 pour cent des Canadiens ont connu une hausse de leur niveau d'endettement ces trois dernières années et, de ceux-là, plus de la moitié (51 %) attribuent cela à leurs dépenses dépassant leur revenu. Ce chiffre est plus élevé pour les gens âgés de 25-34, dont 59 pour cent disent que leurs dépenses ont augmenté mais que leur revenu est resté le même.

De tous les Canadiens qui ont des dettes, 54 pour cent sont préoccupés par leur capacité à rembourser leurs dettes. Ce chiffre grimpe à 62 pour cent pour ceux qui ont des enfants par opposition à ceux qui n'ont pas d'enfants à la maison (49 %).

Malgré ces préoccupations, la plupart des consommateurs paient plus que le minimum requis sur leurs cartes de crédit et nos propres données indiquent systématiquement un très faible taux de délinquance pour les Canadiens.

Perspectives financières d'ensemble pour les Canadiens

Généralement, les tranches d'âge les plus jeunes et les plus âgées sont les plus optimistes quant à leur avenir financier, alors que la tranche médiane émet plus de réserves :

85 pour cent des milléniaux de 18-24 ans ont exprimé un optimisme quant à leur avenir financier, la plus grande tranche d'âge, suivis par ceux âgés de 65 ans et plus à 79 pour cent. La tranche d'âge des 45-54 a été la moins optimiste à 61 pour cent, ce qui est également le moment où les données d'Equifax laissent entendre qu'ils sont accablés d'énormes dettes.

61 pour cent des Canadiens prévoient qu'ils seront à l'aise financièrement à leur retraite dont ceux âgés de 18-24 (79 %), et ceux âgés de plus de 65 ans (75 %) affichent le plus grand optimisme. Ce chiffre plonge pour les Canadiens âgés de 45-54, dont seulement la moitié (50 %) prévoit une sécurité financière à la retraite.

Lorsqu'on leur demande si leur situation financière actuelle est mieux, pire ou inchangée par rapport à ce qu"ils croyaient qu'elle allait être à cette étape-ci de leur vie, 40 pour cent des Canadiens ont dit que cela était pire et ce chiffre a augmenté pour les Canadiens âgés de 25-54 (entre 47 % et 53%).

40 pour cent des Canadiens pensent qu'ils n'ont pas reçu une éducation adéquate en matière de littératie financière.

Posséder une maison et une auto est toujours important

Malgré les préoccupations de société concernant le prix des maisons en hausse, les Canadiens de tous les âges croient que cela reste un bon investissement :

90 pour cent des Canadiens croient toujours que la propriété immobilière est un bon investissement et 78 pour cent des personnes qui n'ont pas encore de maison disent vouloir en acheter une.

La propriété immobilière intéresse les plus jeunes consommateurs pour 84 pour cent des 18-24 et pour 87 pour cent des 25-34 qui disent vouloir acheter une maison un jour

Malgré cet intérêt, la moitié des Canadiens qui n'ont pas déjà une maison (51 %) disent qu'ils ne croient pas avoir un jour les moyens d'en acheter une.

Et 83 pour cent des Canadiens disent que posséder une voiture est important. Ce résultat est également très élevé chez les répondants plus jeunes dont 75 pour cent des 18-24 et 81 pour cent des 25-34 qui disent que posséder une voiture est important.

Ce sondage a été fait en ligne en utilisant OMNI Léger sur le site Web de Léger par LegerWeb auprès d'un échantillon représentatif de 1 583 Canadiens de partout au pays. Un échantillon probabiliste de la même taille donnerait une marge d'erreur de +/- 2,5% 19 fois sur 20.

