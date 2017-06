Le premier simulateur de vol complet d'avion C Series de Bombardier construit par CAE dans le monde surclassé au niveau D par Transports Canada, la FAA, l'EASA et MOLIT (Corée du Sud)

- Les certifications des autorités de l'aviation civile marquent le franchissement d'une nouvelle étape pour les activités de formation des pilotes du programme d'avion C Series

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 22 juin 2017) - Bombardier Avions commerciaux et CAE (NYSE:CAE)(TSX:CAE) ont annoncé aujourd'hui au salon international de l'aéronautique de Paris que Transports Canada, la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis, l'Agence européenne de sécurité aérienne et le ministère des Terres, des Infrastructures et des Transports de la République de Corée (Corée du Sud) ont accordé au premier simulateur de vol complet d'avion C Series dans le monde la certification de niveau D, la plus élevée pour les simulateurs de vol. Ce simulateur de vol complet C Series de Bombardier, installé au Centre de formation Bombardier à Montréal, est le premier à recevoir la certification de niveau D.

« Cette qualification de niveau D représente le franchissement d'une nouvelle étape dans le programme d'avions C Series, cela permet aux pilotes de compléter toute leur formation dans le simulateur avant de piloter les avions, » a déclaré Todd Young, vice-président et directeur général des Services à la clientèle et du programme d'avions Q400, Bombardier Avions commerciaux. « Doté de cette qualification, notre simulateur reproduit le plus haut niveau de fidélité des caractéristiques des appareils C Series, tel que les ont certifiés les autorités de l'aviation civile. »

« Nous sommes fiers de souligner cet autre événement marquant avec l'obtention de la certification la plus élevée pour le premier simulateur de vol complet d'avion C Series dans le monde », a affirmé Nick Leontidis, Président de groupe, Solutions de formation pour l'aviation civile, de CAE. « Cet événement vient couronner des années de collaboration avec notre partenaire de longue date Bombardier dans le développement du simulateur. Nous sommes honorés de contribuer à ce que les clients de Bombardier reçoivent la formation la plus fidèle pour les avions C Series. »

Les avions C Series sont construits par la Société en commandite Avions C Series, filiale du secteur d'activité Bombardier Avions commerciaux de Bombardier Inc.

Il y a actuellement en service, ou en commande, un total de cinq simulateurs d'avion C Series construits par CAE dans le monde.

À propos de Bombardier

Bombardier est le leader mondial de la fabrication d'avions et de trains. Regardant vers l'avenir tout en repoussant les limites du présent, Bombardier fait évoluer la mobilité en répondant à la demande mondiale en moyens de transport plus efficaces, plus durables et plus agréables. Notre leadership résulte d'un vaste éventail de véhicules, de services et, surtout, de nos employés.

Le siège social de Bombardier est situé à Montréal, au Canada. Nos actions (BBD) se négocient à la Bourse de Toronto, et nous sommes l'une des entreprises composant l'indice de durabilité Dow Jones Sustainability North America. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, nos revenus ont totalisé 16,3 milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

À propos de CAE

CAE est un chef de file mondial en formation dans les domaines de l'aviation civile, de la défense et sécurité, et des soins de santé. Ayant à son actif 70 années de premières dans l'industrie, nous continuons d'aider à définir les normes de formation mondiales par nos solutions de formation novatrices pour rendre le pilotage plus sûr, pour maintenir l'état de préparation des forces armées et pour améliorer la sécurité des patients. Nous avons la plus large présence mondiale dans l'industrie, avec plus de 8 500 employés, 160 sites et lieux de formation dans plus de 35 pays. Chaque année, nous formons plus de 120 000 membres d'équipage civils et militaires, ainsi que des milliers de professionnels de la santé dans le monde entier. www.cae.com

