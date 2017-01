Le président d'Askida, Steeve Duchesne, finaliste au prix PDG de l'année Investissement Québec 2017

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 25 jan. 2017) - Askida, le chef de file en développement et en assurance qualité logicielle, est fière d'annoncer que son président et cofondateur, Steeve Duchesne, a été choisi comme l'un des trois candidats finalistes pour le prix de PDG de l'année 2017 d'Investissement Québec.

Propulsé par l'Association Québécoise des Technologies (AQT) en collaboration avec Investissement Québec, ce prix fort prestigieux vise à reconnaître un(e) président(e) d'entreprise du secteur des Technologies de l'Information et des Communications (TIC) s'étant démarqué(e) par son leadership, contribuant ainsi au rayonnement de l'industrie au Québec et au Canada.

« Je suis honoré d'avoir été sélectionné parmi les trois finalistes. Toute l'équipe d'Askida a travaillé très fort pour faire de notre entreprise un leader de l'industrie en matière de développement de logiciels sur mesure et d'assurance qualité logicielle, explique Steeve Duchesne, président et cofondateur d'Askida. Être nommé finaliste pour le prix PDG de l'année 2017 témoigne de nos succès dans le marché des TI ainsi que de notre rôle de pionniers dans le développement d'applications logicielles sur mesure de première qualité. »

Un jury indépendant formé de présidents d'entreprises de l'industrie ainsi que de représentants d'Investissement Québec et de l'AQT a sélectionné les trois finalistes.

Le lauréat du prix PDG de l'année 2017 d'Investissement Québec sera annoncé le 16 février prochain lors de Vision PDG, l'important gala annuel de l'AQT à Mont-Tremblant.

À propos d'Askida

Askida est un centre d'expertise en développement de logiciels et en qualité logicielle qui vise à optimiser les avantages concurrentiels de ses clients tout en réduisant les coûts et les risques. Askida développe à leur intention des solutions logicielles personnalisées et éprouvées ou assure la qualité des logiciels existants au moyen de son logiciel Askida. Répartis dans l'ensemble du Québec et ailleurs en Amérique du Nord, les clients d'Askida sont des organisations innovantes, caractérisées par un processus d'affaires unique et des exigences strictes en matière de qualité logicielle. www.askida.com