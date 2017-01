Le président et chef de la direction de la Banque Scotia prendra la parole à la Conférence des chefs de direction de banques canadienne organisée par RBC Marchés des Capitaux

TORONTO, ON--(Marketwired - 5 janvier 2017) - Brian Porter, le président et chef de la direction de la Banque Scotia, participera à une séance de questions lors de la Conférence des chefs de direction de banques canadiennes organisée par RBC Marché des Capitaux, qui se tiendra à Toronto le 10 janvier 2017. M. Porter sera présent de 13 h 25 à 14 h (HNE).

Les parties intéressées pourront écouter en direct la séance de questions avec M. Porter, à la page Relations avec les investisseurs du site banquescotia.com. Un enregistrement de la diffusion audio sera accessible sur le site Web.

À propos de la Banque Scotia