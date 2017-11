Le Programme Coup D'envoi Nissan Aide des Élèves de Partout au Canada pour Une Quatrième Année Consécutive

Tout en appuyant le football canadien, le programme Coup d'envoi Nissan apporte une nouvelle énergie dans les collectivités d'un océan à l'autre

MISSISSAUGA, ON--(Marketwired - 3 novembre 2017) - Le programme Coup d'envoi Nissan, en partenariat avec la Ligue canadienne de football (LCF), revient pour une quatrième année consécutive afin de réserver une belle surprise à des écoles secondaires du Canada en offrant à leur équipe de football l'aide dont elle a besoin. Partout au pays, le programme Coup d'envoi Nissan propose aux équipes en situation précaire du financement, de l'équipement, des uniformes et des événements pour motiver les joueurs. Le programme a démarré ce mois-ci en aidant 6 écoles dans 3 provinces, et au bout du compte, c'est près de 800 élèves de 16 écoles, dans 12 villes et 6 provinces, qui en profiteront cette année.

" Le programme Coup d'envoi Nissan est là depuis quatre ans, et nous sommes emballés de tirer profit de notre expérience passée pour donner aux jeunes Canadiens l'occasion d'apprendre et de se développer au sein d'une équipe sportive, déclare Steve Rhind, directeur du marketing à Nissan Canada Inc. Cette initiative a changé beaucoup de choses dans plusieurs collectivités au Canada, et nous sommes fiers de continuer à offrir du soutien aux équipes de football du secondaire qui en ont grand besoin. "

Le programme Coup d'envoi Nissan aide les écoles secondaires qui, bien que passionnées pour ce sport, ont besoin de ressources pour faire jouer les élèves. Les établissements sont choisis dans les régions où un concessionnaire Nissan et, si possible, une équipe de la LCF peuvent participer sur le terrain, un aspect crucial. Pour cette quatrième année, on s'attend à ce que plus de 23 concessionnaires Nissan et 4 équipes de la LCF - les Lions de la Colombie-Britannique, les Eskimos d'Edmonton, les Blue Bombers de Winnipeg et les Tiger-Cats de Hamilton - participent de diverses façons.

Le programme 2017 a commencé ses activités en octobre. Jusqu'à maintenant, six écoles ont été visitées, dont l'école secondaire Harry Ainlay d'Edmonton (Alberta) le 20 octobre dernier. Les gens du programme y ont surpris les élèves durant un match de la saison régulière, leur proposant une expérience de jeu bonifiée, qui comprenait une visite de l'équipe de meneurs de claque et des mascottes des Eskimos d'Edmonton. De plus, le programme Coup d'envoi Nissan a fait un don de 5 000 $ à chaque équipe pour favoriser le développement du football au Canada. Pour la suite, 10 autres écoles auront aussi droit à une belle surprise et à diverses formes de soutien en octobre et en novembre, alors que la saison de football bat de son plein.

" Le programme Coup d'envoi Nissan nous permettra de remplacer notre vieil équipement par un plus sécuritaire pour nos joueurs, se réjouit Tyler Greenslade, entraîneur des Titans de l'école Harry Ainlay. Notre expérience avec Nissan Canada a été des plus réussies. Nos jeunes ont été chanceux d'être choisis, et c'est un souvenir qu'ils garderont toute leur vie. "

Nissan, fière commanditaire de la LCF depuis 10 ans, s'allie de nouveau avec celle-ci pour aider à motiver et à entraîner la prochaine génération de joueurs de football grâce au programme Coup d'envoi Nissan. À ce jour, le programme a aidé près de 3 500 élèves de 72 écoles dans 39 villes de 9 provinces, d'un océan à l'autre. Cette année, la LCF donnera aux équipes plusieurs coups de main précieux, comme des conseils judicieux, des dons d'équipement d'entraînement et la participation spéciale des joueurs. Le programme Coup d'envoi Nissan, tout comme son partenaire la LCF, espère que cette expérience favorisera la coopération, l'effort et l'amitié, au profit des collectivités de partout au Canada.

" Je suis tellement fier du succès du programme Coup d'envoi Nissan, affirme Randy Ambrosie, commissaire de la LCF. C'est une belle expérience pour nous de participer à cette initiative porteuse, qui contribue au développement du football et donne de si belles occasions aux collectivités canadiennes. Nous sommes ravis d'y prendre part à nouveau pour une quatrième année, et d'offrir notre sport, ainsi que du soutien et des ressources pour jouer. "

Cette année, suivez le programme sur les médias sociaux avec le mot-clic #Nissancoupdenvoi.

École Endroit South Delta Secondary School Delta, BC Terry Fox Secondary School Port Coquitlam, BC New Westminster Secondary School New Westminster, BC Harry Ainlay High School Edmonton, AB Ross Sheppard High School Edmonton, AB Holy Trinity High School Fort McMurray, AB Notre Dame High School Calgary, AB Grant Park High School Winnipeg, MB Sisler High School Winnipeg, MB Nelson High School Burlington, ON M.M. Robinson High School Burlington, ON Sir Allan MacNab Secondary School Hamilton, ON Sir Winston Churchill Secondary School Hamilton, ON St. Matthew High School Ottawa, ON École C. E. Pouliot Gaspé, QC J.L. Ilsley High School Halifax, NS

