Le programme EXPRESS offert à Fort Erie; des changements apportés à Pacific Highway

L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a annoncé aujourd'hui qu'une nouvelle voie et une nouvelle guérite d'inspection réservées aux participants au programme Expéditions rapides et sécuritaires (EXPRES) avaient été mises en place au point d'entrée de Fort Erie (Ontario). Cette nouvelle voie EXPRES permet aux véhicules commerciaux admissibles de bénéficier d'un passage accéléré et de temps d'attente réduits.

Au même moment, le point d'entrée de Pacific Highway à Surrey (Colombie-Britannique) a modifié sa voie et sa guérite EXPRES afin d'adopter un nouveau modèle nommé « EXPRES-1er », qui utilise un système de feux et de files d'attente pour offrir un accès prioritaire aux véhicules préqualifiés. Une voie d'accès réservée menant à la frontière diminuera les temps d'attente pour les participants aux programmes des négociants dignes de confiance.

Le programme EXPRES est une initiative conjointe du Canada et des États-Unis qui améliore la sécurité de la frontière et du commerce, tout en simplifiant les formalités et en réduisant les retards à la frontière pour les expéditions commerciales. Le programme EXPRES autorise les participants aux programmes des négociants dignes de confiance de l'ASFC à utiliser des voies et des guérites désignées à certains points d'entrée, où ils bénéficient d'un accès prioritaire à la frontière et d'un dédouanement accéléré. Des voies et des guérites EXPRES sont également opérationnelles à Sarnia et à Windsor (Ontario).

Plus tard en 2017, les participants au programme EXPRES bénéficieront d'avantages accrus, car l'ASFC élargira les critères d'admissibilité aux voies EXPRES afin d'inclure les participants de l'un ou l'autre programme des négociants dignes de confiance de l'Agence, soit le programme Partenaires en protection ou le Programme d'autocotisation des douanes. À l'heure actuelle, les voies EXPRES sont accessibles uniquement aux participants des deux programmes.

« Le gouvernement du Canada s'engage à assurer l'efficacité et la sécurité à la frontière. Le programme EXPRES soutient les entreprises canadiennes en permettant le traitement accéléré des expéditions à faible risque à la frontière, ce qui leur fait économiser temps et argent. En facilitant le commerce, nous contribuons à la croissance de l'économie au bénéfice de la classe moyenne et de tous ceux qui travaillent fort pour en faire partie. »

- L'honorable Ralph Goodale, Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

Grâce au lancement à Fort Erie, des voies EXPRES sont désormais accessibles aux quatre postes frontaliers commerciaux les plus achalandés du Canada.

Le modèle « EXPRES-1 er » se fonde sur le modèle éprouvé actuellement utilisé à Blaine (Washington) pour le traitement des véhicules commerciaux en direction des États-Unis. La voie EXPRES réservée à Pacific Highway demeurera opérationnelle, mais la guérite EXPRES sera convertie en guérite d'inspection commerciale ordinaire.

Un système de feux d'arrêt et de files d'attente rationalisera le trafic commercial pour offrir aux véhicules EXPRES un accès prioritaire à toute guérite d'inspection ouverte, ce qui réduira la congestion à la frontière.

