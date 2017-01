Le projet de construction du Centre de valorisation technique d'East Broughton se concrétise

Le gouvernement du Canada appuie la municipalité qui prévoit attirer de nouveaux investissements avec cette nouvelle installation

Le gouvernement du Canada s'est engagé à investir dans la création d'emplois pour faire croître l'économie et la prospérité des Canadiens. Il est conscient que les collectivités doivent se diversifier de manière stratégique en misant sur l'innovation pour développer des avantages compétitifs régionaux durables. En ce sens, l'appui au développement économique local des collectivités est une priorité du gouvernement du Canada.

Le député de Louis-Hébert, Joël Lightbound, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, l'honorable Navdeep Bains, annonce qu'une aide financière de 1 193 156 $ a été accordée à la municipalité d'East Broughton. Les fonds, consentis sous forme de contribution non remboursable, serviront à la construction du Centre de valorisation technique d'East Broughton qui, une fois complétée, permettra d'augmenter la capacité de la localité à attirer de nouveaux projets d'investissement.

Jusqu'à la fin des années 80, l'activité économique d'East Broughton était centrée sur l'exploitation des mines de chrysotile et la municipalité était mono-industrielle. Aujourd'hui encore, East Broughton est considérée comme l'une des municipalités les plus affectées par la crise du chrysotile et l'importante baisse de ses revenus de taxation qui en découle.

Cette contribution, consentie en vertu de l'Initiative canadienne de diversification économique des collectivités tributaires du chrysotile, permettra à la municipalité d'East Broughton de construire un bâtiment industriel de 10 000 pieds carrés et son aménagement en quatre locaux industriels indépendants. Le motel industriel vise à attirer des entreprises à valeur ajoutée dans les créneaux de 2e et de 3e transformation, notamment des matériaux composites et plastiques ainsi que du bois.

« C'est avec fierté que je participe aujourd'hui à un tout nouveau chapitre dans l'existence de la municipalité d'East Broughton. En appuyant la mise en place du Centre de valorisation technique, le gouvernement du Canada démontre qu'il est à l'écoute des citoyens qui ont fait de ce projet une priorité régionale, qui se traduira, à terme, par des emplois de qualité et l'amélioration de leur niveau de vie. »

Joël Lightbound, député de Louis-Hébert

« Nous sommes déterminés à stimuler la croissance de l'économie et la création d'emplois bien rémunérés pour la classe moyenne. Par cet appui à la construction du Centre de valorisation technique d'East Broughton, le gouvernement du Canada démontre une fois de plus qu'il a à cœur le développement économique des régions du Québec. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Grâce à la confiance et au financement accordé par DEC dans le projet du Centre de valorisation technique, East Broughton pourra maintenant attirer de nouveaux projets d'investissement dans la région et se tourner vers l'avenir. »

Kaven Mathieu, maire d'East Broughton

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains.

