Le rapport de consultation "Ce que nous avons entendu aux quatre coins du Canada" est maintenant disponible

Un pas en avant pour élaborer des politiques culturelles mieux adaptées aux réalités du monde numérique d'aujourd'hui

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé aujourd'hui la publication du rapport Ce que nous avons entendu aux quatre coins du Canada : La culture canadienne dans un monde numérique rédigé par Affaires publiques Ipsos. Le rapport s'appuie sur les commentaires reçus de dizaines de milliers de Canadiens durant les consultations sur le contenu canadien dans un monde numérique.

Les consultations ont servi de point de départ à des discussions ayant pour but de trouver des façons de soutenir l'exportation et la découverte de contenu canadien dans le monde numérique d'aujourd'hui. Partout au Canada, les trois principes qui ont guidé les discussions ont obtenu un vaste appui : mettre l'accent sur les citoyens et les créateurs; témoigner de la diversité canadienne et promouvoir une saine démocratie; et susciter l'innovation sociale et économique. De toute évidence, la diversité des points de vue véhiculés au Canada, les voix des peuples autochtones et la dualité linguistique donnent lieu à des histoires tout à fait originales et à du contenu de grande qualité. Nos industries créatives sont des moteurs de croissance économique dans lesquels le gouvernement du Canada se doit de continuer à investir.

La ministre Joly et Patrimoine canadien travailleront de concert sur la voie à suivre, dans le but de lancer la nouvelle trousse d'outils se rapportant à la politique à l'intention des industries créatives en 2017. Il s'agira de la nouvelle orientation du Canada pour les 150 prochaines années.

Citations

« Le moment choisi pour lancer ces consultations était fort opportun. Les Canadiens ont pris part à la conversation et ils ont fait connaître leurs différents points de vue, contribuant à une discussion stimulante sur les façons de promouvoir notre culture et d'atteindre des objectifs sociaux et économiques. En présentant ce rapport à la population, nous franchissons une autre étape vers un gouvernement plus ouvert et nous encourageons les citoyens à participer à l'élaboration de cadres et de politiques culturelles modernes, une trousse d'outils qui sera mieux adaptée aux réalités d'aujourd'hui. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

Les faits en bref

La ministre Joly a lancé les consultations sur le contenu canadien dans un monde numérique en septembre 2016.

Des dizaines de milliers de Canadiens ont manifesté de l'intérêt envers les consultations #verslenumérique de diverses façons, y compris six activités en personne qui ont été offertes aux quatre coins du pays, le portail Web et les médias sociaux.

Le rapport guidera, en 2017, l'élaboration d'une trousse d'outils culturels modernisés.

