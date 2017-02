Le Rapport sur la responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance et la Déclaration annuelle 2016 de BMO Groupe financier sont maintenant disponibles en ligne

MONTRÉAL, QUÉBEC ET TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 1 fév. 2017) - BMO Groupe financier a publié son Rapport sur la responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance (Rapport ESG) et sa Déclaration annuelle pour l'année 2016.

Le rapport définit les questions environnementales, sociales et de gouvernance les plus importantes pour les clients de BMO, l'entreprise et ses parties prenantes, et comprend la Déclaration annuelle de la Banque de Montréal, de la Société hypothécaire Banque de Montréal et de la Société de fiducie BMO.

« Créer une entreprise durable exige de la résilience », a déclaré Simon Fish, conseiller général et président du Conseil de la durabilité de BMO Groupe financier. « Cela signifie qu'il faut répondre aux besoins d'aujourd'hui sans perdre de vue la manière dont nous devrons combler ceux des générations futures. Les gens veulent créer des liens avec des entreprises qui agissent de façon responsable et qui perdureront à long terme. »

Quelques réussites de BMO en 2016 :

Nous avons créé le BMO Fonds zéro combustible fossile qui a comme objectif d'offrir une plus-value du capital à long terme en investissant dans un portefeuille mondialement diversifié d'émetteurs qui exclut les placements dans des émetteurs ayant pour activités principales l'extraction et le raffinage des combustibles fossiles.

BMO a accordé plus de 652,9 millions de dollars américains en prêts à vocation sociale afin de soutenir le développement économique, les services communautaires et l'accès à des logements abordables aux États-Unis.

BMO a lancé un fonds d'investissement d'impact axé sur la diversité des genres - le BMO Fonds leadership féminin.

BMO a contribué à recueillir environ 2,4 milliards de dollars de financement par actions et par emprunts sur les marchés des capitaux pour des entreprises actives dans le secteur des énergies renouvelables en Amérique du Nord au cours de l'exercice 2016.

Nous avons versé plus de 57 millions de dollars en dons à des organismes sans but lucratif en Amérique du Nord.

BMO est demeuré carboneutre depuis 2010.

BMO a reçu le prix Catalyst 2017 récemment et figure parmi les multinationales les plus engagées en matière de développement durable dans le monde selon le classement du Global 100 de 2017 et au nombre des 50 meilleures entreprises citoyennes du Canada selon Corporate Knights (2016). BMO figure également au classement de divers indices clés liés à la durabilité comme l'indice Dow Jones de développement durable en Amérique du Nord, l'indice Blommberg d'égalité des sexes dans les services financiers, l'indice Jantzi Social Index et l'indice éthique FTSE4Good.

Le Rapport sociétal de BMO, qui accompagne le Rapport sur la responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance et Déclaration annuelle de BMO, et qui témoigne des relations que nous entretenons avec nos clients et les collectivités où nous exerçons nos activités, est disponible sur notre site Web à l'adresse www.bmo.com/responsabilite-societale/accueil.

