Le réseau de centres de services de Bombardier Avions d'affaires célèbre la réalisation de plus de 200 inspections de 96 mois de biréacteurs d'affaires Challenger

- Ce jalon démontre la place de chef de file de notre réseau en révision générale - L'inspection de 96 mois est l'un des événements de maintenance les plus exhaustifs de tout le cycle de vie d'un avion - Les très populaires avions Challenger offrent fiabilité et un confort de cabine exceptionnel

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 17 jan. 2017) - Bombardier Avions d'affaires a réaffirmé sa compétence complète de fabricant d'équipement d'origine en annonçant que son réseau de centres de services a réalisé plus de 200 inspections exhaustives de 96 mois de biréacteurs d'affaires Challenger. Ce jalon démontre la prédominance du réseau de centres de services de Bombardier Avions d'affaires dans sa capacité de fournir un service de révision générale de biréacteurs d'affaires Bombardier à valeur ajoutée et respectueux des délais.

« Ce jalon témoigne de la confiance et de l'assurance de nos clients envers le savoir-faire supérieur de Bombardier Avions d'affaires, a dit Jean-Christophe Gallagher, vice-président et directeur général, Expérience client. En tant que fabricant de cet avion, notre niveau de connaissance est inégalé en inspection de 96 mois, l'une des plus exhaustives de toute la durée de vie de l'avion. »

L'inspection de 96 mois du biréacteur d'affaires Challenger est l'un des événements de maintenance les plus complets du cycle de vie d'un avion. Elle a lieu durant la huitième année de service de l'avion et requiert une inspection intégrale de la cellule, de la structure et du train d'atterrissage. Nos clients bénéficient des vastes capacités et de la grande souplesse de notre réseau de centres de services, ainsi que de pièces et de soutien technique sur place. Ils peuvent également maximiser leur maintenance en effectuant des travaux supplémentaires durant ce temps d'indisponibilité, comme la peinture, l'installation de systèmes de connectivité en vol, des mises à niveau du système avionique ou la remise à neuf de l'intérieur.

La flotte de Bombardier Avions d'affaires continue de croître, tout comme son réseau maintes fois primé de centres de services, avec l'ajout des camions de l'équipe de réponse à la clientèle aux États-Unis, l'inauguration d'un centre de services à Tianjin et l'ouverture d'un centre de services dans la région de Londres, à l'aéroport London Biggin Hill. Notre réseau est équipé pour soutenir les biréacteurs d'affaires Bombardier Learjet, Challenger et Global et est relié au Centre de réponse à la clientèle et à l'équipe Soutien à la clientèle de classe mondiale de Bombardier Avions d'affaires accessibles 24 heures sur 24, sept jours sur sept.

Avions Challenger

Avec une flotte établie de plus de 1600 biréacteurs d'affaires Challenger, la flotte en service a effectué plus de 4 300 000 atterrissages et accumulé plus de 7 300 000 heures de vol. Conçus pour faciliter les réunions durant les vols, les biréacteurs d'affaires Challenger ont établi la norme en aviation d'affaires au chapitre de la fiabilité, de l'efficacité et de la productivité, et ce, depuis plus de 30 ans. Un biréacteur d'affaires Challenger est plus qu'un simple moyen pour se rendre de A à Z - c'est une salle de conférence aérienne. Ces avions sont les vedettes de leur segment respectif et le premier choix de nombreuses flottes d'entreprise.

À propos de Bombardier

Bombardier est le leader mondial d'avions et de trains. Regardant vers l'avenir tout en repoussant les limites du présent, Bombardier fait évoluer la mobilité à l'échelle mondiale en répondant à la demande en moyens de transport plus efficaces, durables et agréables. Notre leadership résulte d'un vaste éventail de véhicules, de services et, surtout, de nos employés.

Le siège social de Bombardier est situé à Montréal, au Canada. Nos actions (BBD) se négocient à la Bourse de Toronto, et nous sommes l'une des entreprises composant l'indice de durabilité Dow Jones Sustainability North America. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2015, nos revenus ont été de 18,2 milliards de dollars. Pour plus d'information, consultez le site www.bombardier.com ou suivez-nous sur Twitter @Bombardier.

