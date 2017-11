Le RQRA reconnaît le mérite de six employées ambassadrices

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 16 nov. 2017) -

L'engagement et le dévouement de six employées travaillant en résidence pour aînés ont été mis en lumière hier, 15 novembre, dans le cadre de la conférence d'ouverture du congrès annuel du Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA). L'hommage a été rendu à l'aide d'une vidéo touchante et de grande qualité, présentée en primeur aux 500 congressistes réunis au Fairmont Le Reine Elizabeth.

Il s'agissait de la 1re édition des Prix reconnaissance employés ambassadeurs du RQRA. « Ces récompenses visent à souligner l'excellence au travail d'employés qui chaque jour contribuent, grâce à leurs réalisations, à faire la différence en améliorant les services aux résidents et en favorisant la mobilisation de leurs collègues », a expliqué Yves Desjardins, président-directeur général du RQRA.

Prix esprit d'équipe et leadership

Catherine Nadeau, responsable des loisirs aux Résidences Distinction, situées à Granby, a remporté les honneurs dans la catégorie Prix esprit d'équipe et leadership, résidence de 99 unités et moins. En plus d'organiser toutes les activités de loisirs des trois résidences du groupe, elle a permis la réalisation d'activités intergénérationnelles en développant des partenariats avec deux écoles secondaires de la municipalité, ainsi qu'avec une association de parents qui scolarisent leurs enfants à la maison.

Le travail d'Ange-Marie Gagné, infirmière auxiliaire au Manoir les Générations, situé à Rimouski, a été souligné dans la catégorie Prix esprit d'équipe et leadership, résidence de 100 unités et plus. Débrouillarde et professionnelle, elle a notamment su faire preuve de grand leadership lors d'une évacuation générale de la résidence. Étant la première sur les lieux du sinistre, elle a su amorcer avec efficacité le processus d'évacuation et a ensuite géré de façon irréprochable l'ensemble des soins de santé qui en ont découlé pour les résidents.

Prix engagement exceptionnel

Le dévouement de Tania Prévost, préposée à l'accueil et soutien logistique, a été reconnu dans la catégorie Prix engagement exceptionnel, résidence de 99 unités et moins. La jeune femme travaille à la Résidence Saint-Raphaël, située à Montréal, où elle fait preuve d'une grande polyvalence, tant à l'égard de l'organisation de la résidence que des résidents. Un jour, alors qu'elle était en congé, Tania s'est occupé d'un résident en fugue, puis l'a ramené calmement à la résidence. De plus, elle a déjà veillé une résidente aux soins palliatifs.

Solange Duguay a remporté les honneurs dans la catégorie Prix engagement exceptionnel, résidence de 100 unités et plus. Préposée à la Résidence La Roseraie, située à Québec, Mme Duguay veille au bien-être des aînés hébergés dans l'unité prothétique de la résidence. Elle s'efforce de capter les beaux moments qu'ils vivent et de les partager avec les familles. Elle communique ses observations à la direction, ce qui bien souvent permet de mettre en place de nouvelles façons de faire, en plus d'agir à titre de mentore pour ses collègues.

Prix engagement social et communautaire

Catherine Tremblay et Sabrina Langlois sont récréologues à la Résidence Les Jardins Lebourgneuf, située à Québec. Elles ont gagné le Prix engagement social et communautaire. Elles ont notamment créé des partenariats avec des écoles accueillant des étudiants présentant quelques problématiques et difficultés académiques. Au cours des dernières années, elles ont pris sous leurs ailes un bon nombre de stagiaires provenant de ces écoles, permettant à ces derniers de se rapprocher du monde du travail et de prendre confiance en leurs capacités. L'accueil de ces étudiants apporte aussi plus de ressources auprès des aînés, qui sortent ainsi de l'isolement.

À propos du RQRA

Le RQRA est un organisme à but non lucratif qui regroupe des résidences pour aînés. Il rassemble 735 membres, gestionnaires et propriétaires de résidences qui possèdent plus de 84 000 unités locatives dans tout le Québec. Ses membres offrent un milieu de vie de qualité aux aînés autonomes ainsi que des services d'assistance et des soins à ceux qui sont en perte d'autonomie.

