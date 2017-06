Le SCFP accueille favorablement la demande des agents de bord de WestJet qui souhaitent être représentés par le plus grand syndicat au Canada

OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 8 juin 2017) - Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) est présentement en discussion avec des agents de bord de WestJet qui souhaitent se syndiquer. Le syndicat représente déjà plus de 11 500 agents de bord à l'emploi de plusieurs compagnies aériennes canadiennes.

« Nous sommes heureux d'avoir la chance de syndiquer les agents de bord de WestJet. Ils méritent de bénéficier de la meilleure représentation syndicale possible, comme c'est déjà le cas pour les agents de bord déjà représentés par le SCFP. C'est donc avec joie que nous ferons signer des cartes de membre du SCFP aux agents de bord de WestJet », a déclaré le président du Syndicat canadien de la fonction publique, Mark Hancock.

Depuis la syndicalisation des pilotes de WestJet, plusieurs agents de bord de WestJet souhaitent être représentés par le SCFP. Les membres d'équipage de WestJet sont à l'emploi d'un grand transporteur aérien canadien. Ils méritent d'être soutenus par un syndicat national possédant les ressources et l'expertise qui leur permettra de se faire entendre encore plus clairement.

Le Syndicat canadien de la fonction publique est le plus grand syndicat au Canada. Il compte 643 000 membres à travers le Canada dans les secteurs du transport aérien, de la santé, des services d'urgence, de l'éducation, des services de garde, des municipalités, des services sociaux, des bibliothèques, des transports et plus. Le SCFP a plus de 70 bureaux au Canada et à pignon sur rue dans toutes les provinces.