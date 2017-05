Le SCFP dénoncera le projet de Banque de la privatisation de l'infrastructure devant les comités des finances et des transports

OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 15 mai 2017) - Des représentants du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) se rendront mardi au Parlement fédéral pour dénoncer le projet de Banque de l'infrastructure du Canada contenu dans le projet de loi budgétaire omnibus C-44 du gouvernement.

Le SCFP est joueur central du mouvement national d'opposition à ce projet. Selon le SCFP, ce plan libéral fera augmenter le coût des projets d'infrastructure. La Banque de l'infrastructure du Canada entraînera aussi la conclusion d'accords secrets et la dilapidation de fonds publics au profit du secteur privé.

L'économiste du SCFP national, Toby Sanger, fera une présentation devant le comité des finances de la Chambre des communes et la recherchiste Sarah Ryan fera de même devant le comité des transports. En mars, les recherches de M. Sanger ont démontré que le projet du gouvernement risque de faire doubler le coût de construction des projets d'infrastructure en raison des taux d'intérêt élevés du financement privé. Sous la forme proposée, la banque entraînera la privatisation à grande échelle des infrastructures publiques et une hausse importante des péages et des frais d'utilisation facturés aux citoyens.

« Les libéraux ont promis d'offrir un financement à bas prix pour les infrastructures dont nous avons désespérément besoin. Ils nous ont aussi promis de faire preuve de transparence et de ne pas déposer de projets de loi omnibus. Les libéraux viennent de renier ces trois promesses. Et pour ajouter l'insulte à l'injure, ils limitent à une seule journée les audiences publiques sur ce projet qui engage 35 milliards de dollars en fonds publics. », a déclaré Toby Sanger.

Les recherches de M. Sanger démontrent aussi que le gouvernement libéral a les moyens de créer une banque de l'infrastructure publique qui offrirait du financement à bas prix et permettrait de garder nos infrastructures sous contrôle public, comme il s'y était engagé.

Le SCFP est le plus grand syndicat au Canada. Il compte 643 000 membres à travers le Canada.