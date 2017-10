Le SCFP se dote d'un plan pour construire un Canada plus juste et plus progressiste

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 10 oct. 2017) - Plus de 2200 délégués ont participé au congrès national du SCFP la semaine dernière à Toronto. Durant l'événement, le plus grand syndicat au Canada s'est doté d'un plan pour renforcer les droits des travailleurs et le mouvement syndical canadien.

Les délégués ont adopté une résolution qui fera en sorte que les membres du SCFP recevront désormais une indemnité de grève dès la première journée de grève ou de lock-out. Auparavant, l'indemnité était versée au cinquième jour. Ce changement renforcera la position des sections locales à la table de négociation lorsque les employeurs présentent des demandes déraisonnables.

Fort de cet appui financier et de la nouvelle politique de négociation du SCFP qui rejette toutes les demandes de concession et les clauses de disparité de traitement mises de l'avant par les employeurs, les membres du SCFP disposeront maintenant de meilleurs outils pour négocier dans le climat d'austérité actuel.

Le président national du SCFP, Mark Hancock, et le secrétaire-trésorier national, Charles Fleury, ont été réélus. Les délégués leur ont confié le mandat de continuer à développer et à renforcer le SCFP.

« Nous avons fait de grandes avancées au cours des deux dernières années afin d'améliorer la façon dont nous négocions et recrutons de nouveaux membres. Nous sommes maintenant mieux équipés que jamais pour améliorer les conditions de vie de nos 650 000 membres et de tous les travailleurs », a déclaré Mark Hancock.

« En versant l'indemnité de grève dès la première journée, nous donnons du courage à nos membres et nous envoyons un message puissant aux employeurs du pays : lors des négociations, nos membres pourront continuer à compter sur la solidarité de l'ensemble du SCFP », a affirmé Charles Fleury.

Les délégués ont aussi adopté le document d'orientation stratégique qui établit les priorités du SCFP pour les deux prochaines années. Ce document précise les moyens qui seront utilisés pour réaliser des gains dans nos milieux de travail et dans la société, pour lutter contre le racisme et la discrimination sous toutes ses formes, pour défendre les services publics et pour construire un Canada et un monde meilleurs.