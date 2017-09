Le sondage de Sage montre que libérer des entrepreneurs d'un fardeau administratif trop lourd pourrait débloquer plus de 728 milliards CAD en perte de productivité

« Sweating the Small Stuff: the impact of the bureaucracy burden » (S'inquiéter pour des riens : l'impact du fardeau bureaucratique) est la recherche commandée par Sage qui met en évidence l'impact des tâches administratives sur les petites et moyennes entreprises à l'échelle mondiale La recherche découvre qu'en moyenne 120 jours ouvrables sont passés par année à faire des tâches administratives

RICHMOND, BC--(Marketwired - Sep 25, 2017) - Sage, le chef de file du marché des logiciels de comptabilité nuagiques, a dévoilé aujourd'hui un rapport économique qui met l'accent sur le fait que les entrepreneurs à l'échelle du monde dépensent actuellement en moyenne 120 jours ouvrables par an à faire des tâches administratives, ce qui représente environ 5 % de la main-d'œuvre totale des petites et moyennes entreprises moyennes.

Entrepris par Plum Consulting, le rapport économique intitulé « Sweating the Small Stuff: the impact of the bureaucracy burden » (S'inquiéter pour des riens : l'impact du fardeau bureaucratique) a interrogé plus de 3 000 entreprises dans 11 pays et a constaté que le respect des exigences administratives et réglementaires a un impact important, tant sur la main-d'œuvre qui doit être consacrée aux tâches que sur le coût réel sur les bénéfices. Au Canada, une augmentation de la productivité de 5 % pourrait entraîner une augmentation du PIB d'au moins 500 milliards CAD par an, ce qui peut être partiellement obtenu par une réduction du temps consacré à l'administration des affaires.

Parmi les tâches administratives analysées, le rapport a révélé que le temps consacré à la comptabilité est le plus coûteux à l'échelle mondiale, soit plus de 20 % du temps total passé à l'administration et jusqu'à 27 % du temps en France. La comptabilité est suivie de la production de factures et de l'impôt. Le même phénomène se reflète également sur le marché canadien, où la plus grande tâche pour les petites et moyennes entreprises est la comptabilité (21 %), et la production des factures est au deuxième rang (18 %).

« Les petites et moyennes entreprises (PME) sont le moteur de notre économie, représentant la plus grande proportion du PIB et de l'emploi au pays. Nos dernières recherches mettent en évidence qu'en investissant davantage dans le côté administratif de leurs entreprises, les entrepreneurs canadiens peuvent réduire le délai de paiement et éliminer les risques que leurs clients ne paient jamais leurs factures, ce qui leur permet de gagner du temps et de l'argent et de se concentrer sur la croissance de leurs affaires », a déclaré Paul Struthers, vice-président principal et directeur général chez Sage Canada. « Nous nous sommes engagés à rendre ces possibilités accessibles aux PME, en leur donnant accès à des solutions qui les aident à tout gérer, de l'argent jusqu'aux employés, en temps réel et dans le nuage. »

Les marchés étudiés pour ce rapport incluent l'Australie, le Brésil, le Canada, la France, l'Allemagne, l'Irlande, Singapour, l'Afrique du Sud, l'Espagne, le Royaume-Uni et les États-Unis. Sage compte plus de 3 millions de clients qui sont de petites et moyennes entreprises situées dans 23 pays, incluant les régions du sondage.

Aperçu mondial : contribution des petites et moyennes entreprises à l'économie mondiale

Dans les 11 pays analysés, les PME représentent au moins 96 % des affaires totales, donc si on pouvait leur rendre le temps qu'elles ont perdu, l'impact sur le PIB serait appréciable

Pays Pourcentage de

temps perdu à

l'administration Perte implicite de

productivité

(USD) Royaume-Uni 5,6 % 39,9 milliards GBP Afrique du Sud 3,7 % 7,3 milliards ZAR France 7,7 % 43,9 milliards EUR Irlande 3,5 % 2,2 milliards EUR Australie 4,9 % 31,8 milliards AUD Brésil 6,5 % 79,5 milliards BRL Canada 1,7 % 17,7 milliards CAD Singapour 5,5 % 10,1 milliards SGD Espagne 10,5 % 32,0 milliards EUR États-Unis 4,9 % 335,3 milliards USD Allemagne 3,7 % 28,2 milliards EUR

Source : Sweating the Small Stuff: the impact of the bureaucracy burden (S'inquiéter pour des riens : l'impact du fardeau bureaucratique)

M. Struthers poursuit : « Il est très encourageant que les PME au Canada consacrent moins de temps à effectuer des tâches administratives que leurs homologues dans tous les autres pays étudiés, mais nous reconnaissons qu'il reste encore beaucoup à faire pour améliorer la situation, car nous estimons qu'il existe une perte implicite de 17,7 milliards CAD en productivité. Nous espérons que de plus en plus d'entrepreneurs reconnaîtront l'ampleur des économies de temps et de ressources qui peuvent provenir de la numérisation et de l'automatisation de leurs tâches administratives, afin qu'ils puissent améliorer leur croissance et leurs profits pour réaliser leur meilleur potentiel. »

Ressources supplémentaires :

À propos de Sage

Sage est le chef de file du marché et de la technologie des systèmes intégrés de comptabilité, de paie et de paiement, qui soutiennent l'ambition des entrepreneurs et des propriétaires d'entreprises. Aujourd'hui, les entrepreneurs mesurent le succès dans le renforcement des relations, des partenariats et des communautés. C'est la raison pour laquelle Sage aide les entrepreneurs d'aujourd'hui en leur fournissant le logiciel nuagique le plus intelligent et le plus polyvalent, le soutien et les conseils pour tout gérer, de l'argent jusqu'aux employés. Tous les jours, plus de 13 000 collègues Sage dans 23 pays travaillent avec une communauté mondiale florissante de plus de 3 millions d'entrepreneurs, propriétaires d'entreprises, commerçants, comptables, partenaires et développeurs pour défendre le succès des constructeurs d'entreprises partout dans le monde. Étant donné que notre société est listée au FTSE 100, nous sommes passionnés à traiter des affaires de manière responsable et en soutenant nos communautés locales grâce à la Fondation Sage.



À propos de Plum

Plum Consulting est un cabinet de conseil indépendant axé sur les secteurs des télécommunications, des médias, de la technologie et des secteurs connexes. Nous appliquons notre connaissance approfondie de l'industrie, notre expérience de conseil et une analyse rigoureuse pour relever les défis et les occasions dans les secteurs réglementaire, radioélectrique, économique, commercial et technologique.

Société en nom collectif londonienne fondée en 2007, Plum travaille pour les gouvernements, les organismes de réglementation, les fournisseurs de services et les fournisseurs de matériel à travers le monde. Ses conseils sont basés sur une analyse économique rigoureuse et des connaissances techniques spécialisées en génie radio, qui se combinent avec une connaissance approfondie du marché des secteurs de la communication afin de fournir une analyse claire et saine.