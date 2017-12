Le SPAL et MADD Canada lancent un nouveau programme de collaboration citoyenne 911 pour signaler les conducteurs aux facultés affaiblies

OAKVILLE, ON--(Marketwired - 13 décembre 2017) - Le Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL) et MADD Canada sont fiers d'annoncer un nouveau programme de sensibilisation sollicitant la collaboration des citoyens pour identifier les conducteurs aux facultés affaiblies.

Des messages encourageant les citoyens à signaler les cas soupçonnés de conduite avec facultés affaiblies en composant le 911 apparaissent sur les tableaux électroniques de l'agglomération. Lorsqu'un véhicule sera signalé au 911, les policiers tenteront de le localiser, de l'observer et de l'intercepter. Dans les cas où les policiers n'auront pas été en mesure de localiser le véhicule, une lettre sera envoyée au propriétaire du véhicule afin de l'aviser que le véhicule en question a fait l'objet d'un signalement en lien avec la conduite avec facultés affaiblies. Si le même véhicule est signalé de nouveau, un agent du SPAL fera une visite au propriétaire du véhicule pour en discuter.

Cette nouvelle campagne du SPAL est le premier programme de collaboration citoyenne de type 911 au Québec.

" La conduite avec facultés affaiblies tue des centaines de personnes et en blesse des dizaines de milliers au Canada chaque année, a déclaré Marie Claude Morin, responsable du bureau régional du Québec de MADD Canada. Nous avons tous un rôle à jouer pour améliorer la sécurité sur notre réseau routier. Composer le 911 pour signaler une conduite erratique et un conducteur aux capacités potentiellement affaiblies est une façon concrète de soutenir les efforts des services de police pour retirer les chauffards aux facultés affaiblies de la route. "

L'initiative se base sur le programme Campagne 911 de MADD Canada qui a été instauré en 2007. MADD Canada, ainsi que ses sections et leaders communautaires, travaillent avec les services de police régionaux et municipaux pour porter le message de la Campagne 911 et informer le grand public au sujet des signes à observer lorsque l'on aperçoit un conducteur aux capacités potentiellement affaiblies en plus d'offrir des conseils sur la façon d'agir et de fournir des rappels de sécurité routière. Pour plus d'information, consultez la page suivante : http://madd.ca/pages/programmes/campagnes-de-sensibilisation/campagne-911/?lang=fr.

" Nous remercions le SPAL pour son leadership, a ajouté Mme Morin. Des programmes similaires dans d'autres communautés et d'autres provinces se sont avérés très efficaces pour intercepter les conducteurs aux facultés affaiblies. Nous croyons fermement que ce programme réduira l'incidence de la conduite avec facultés affaiblies par l'alcool ou la drogue sur le territoire de la SPAL et, ultimement, qu'il rendra le réseau routier des communautés desservies plus sécuritaires. "

Un des bénéfices importants des programmes de type 911, c'est qu'ils mettent l'accent sur l'importance de signaler pour sauver des vies et ce, de façon urgente. Certaines personnes croient à tort que la conduite avec facultés affaiblies ne constitue pas une urgence nécessitant une action immédiate et qu'elle ne justifie pas un appel au 911. Les programmes de collaboration citoyenne de type 911 renforce le message que la conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool ou la drogue est un danger bien réel et une urgence justifiant un signalement aux services de police avant que le conducteur fautif ne cause une collision qui pourrait entraîner des morts ou des blessures.