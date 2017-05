Le studio d'imagerie de synthèse 3D UBICA choisit la place d'affaires d'Urbanimmersive pour toutes ses transactions clients

LAVAL, QUÉBEC--(Marketwired - 23 mai 2017) - Urbanimmersive Inc. (« Urbanimmersive », ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:UI)(OTC PINK:UBMRF), la plateforme de contenu marketing immobilier est heureuse d'annoncer la signature d'un accord de programme d'affiliation d'une durée de cinq (5) ans avec UBICA, une agence de design et production d'images de synthèse 3D, pour l'utilisation de la plateforme de contenu visuel d'Urbanimmersive pour 100 % de ses transactions commerciales reliées au marché de l'immobilier. Dans le cadre de cet accord, Urbanimmersive mettra également fin aux activités de son département interne d'imagerie 3D, se traduisant ainsi par la mise à pieds de six (6) artistes 3D employés à plein temps de la Société.

« Maintenant que nous avons un fournisseur de contenu visuel 3D pleinement impliqué dans notre place d'affaires capable de prendre le volume d'affaires d'images de synthèse que génère notre plateforme de contenu, volume qui était jusqu'à présent supporté par notre personnel employé, nous estimons qu'il était temps pour Urbanimmersive de devenir une entreprise 100 % logicielle et de laisser le côté de la production d'images 3D à nos affiliés. », a déclaré Ghislain Lemire, président-directeur général d'Urbanimmersive. « Nous aimerions profiter de l'occasion pour remercier tous les employés qui quittent la Société pour leurs fidèles services des dernières années, dont certains depuis plus de dix ans. », a ajouté Ghislain Lemire.

Toutes les transactions clients de UBICA qui sont réalisées sur le marketplace d'Urbanimmersive maintiendront le chiffre d'affaires d'images de synthèse 3D d'Urbanimmersive et le marketplace prendra alors des frais de transaction conformément à son modèle de tarification actuel pour chaque transaction générée via sa plateforme.

UBICA devient la première agence de design et de dessin 3D à rejoindre le programme d'affiliation d'Urbanimmersive. Le programme d'affiliation est offert aux fournisseurs de contenu visuel prêts à utiliser la solution d'Urbanimmersive pour 100 % de leurs transactions commerciales immobilières. Le programme offre aux fournisseurs de contenu visuel une visibilité marketing accrue dans le marketplace Urbanimmersive tout en permettant de gérer efficacement leurs opérations internes et leurs comptes à recevoir. Le Programme offre une interface « white labelled » de commande, présentant uniquement les services offerts par l'agence et ceux de fournisseurs de contenu du Marketplace préalablement sélectionnés par celle-ci.

Un tableau de bord est également offert dans le cadre du programme d'affiliation afin de gérer les réservations et les paiements de commandes provenant d'appels téléphoniques, de courriels et de messages textes. Les fournisseurs de contenu visuel deviennent aussi les revendeurs des produits et services internes de la Société.

À propos d'Urbanimmersive

Urbanimmersive est une solution en ligne de contenu marketing destinée aux professionnels de l'immobilier. L'entreprise met en relation les professionnels de l'immobilier, les photographes et les langagiers (rédacteurs, réviseurs et traducteurs) dans le but de simplifier et d'optimiser tout le processus de production de contenu marketing original. Urbanimmersive permet à ses clients de maximiser leur investissement en marketing tout en augmentant leur productivité, leur compétitivité, leur visibilité sur le web, l'engagement des consommateurs envers leur marque de commerce et ultimement, leurs revenus.

