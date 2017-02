Le système d'accréditation EQUIS des écoles de commerce fête son 20e anniversaire

BRUXELLES, BELGIQUE--(Marketwired - Feb 7, 2017) - Note à l'intention des rédacteurs : deux vidéos sont jointes à ce communiqué de presse.

Cette année marque le 20e anniversaire du système d'amélioration de la qualité EQUIS - EFMD, lancé il y a 20 ans lors de la Conférence des doyens et directeurs généraux à Schloss Gracht, qui fait aujourd'hui partie de l'ESMT Berlin.

Cette référence de qualité internationale et processus d'amélioration a été créée pour donner aux écoles de commerce d'Europe, puis du monde entier, un outil rigoureux pour accéder, certifier et améliorer leur qualité dans 10 domaines clés : la gouvernance, les programmes, les étudiants, la faculté, la recherche et surtout, l'internationalisation, l'éthique, la responsabilité, la durabilité, ainsi que l'engagement institutionnel.

Depuis sa création, l'accent important mis sur l'internationalisation et les connexions institutionnelles a été l'élément différenciateur du système d'accréditation EQUIS pour les écoles de commerce. Associé aux normes d'éthique, de responsabilité et de durabilité récemment ajoutées, le système a créé un cadre solide de mesure de la qualité pour les écoles de commerce internationales.

Dans cet entretien, Gordon Shenton, ancien directeur des services de qualité et fondateur d'EQUIS, parle de l'évolution d'EQUIS depuis l'idée initiale, son développement et ses valeurs fondamentales, et donne ses perspectives pour l'avenir.

EQUIS n'est pas seulement une évaluation de la qualité, c'est aussi un processus d'amélioration de la qualité, très ancré dans la mission de l'EFMD. Comme le remarque David Saunders, doyen de la Smith School of Business à l'université Queen's au Canada et président du conseil d'accréditation EQUIS : « Quelles que soient les performances de votre école, vous pouvez toujours les améliorer et c'est une aspect fondamental d'EQUIS - l'amélioration continue. »

EQUIS a toujours visé à bâtir une communauté favorisant l'apprentissage mutuel et les meilleures pratiques entre les écoles de commerce de divers systèmes d'enseignement supérieur. Sue Cox, doyenne émérite de la Lancaster University Management School au Royaume-Uni et ancienne membre du conseil de l'EFMD, souligne l'importance des éléments différenciateurs du cadre de qualité EQUIS. « EQUIS encourage activement les écoles à revoir leur proposition de vente unique au sein du processus de planification stratégique », déclare-t-elle.

Au cours des 20 dernières années, l'EFMD a réalisé plus de 600 visites d'examen par des pairs, avec un millier d'experts éminents qui consacrent leur temps et leurs connaissances au développement du système.

Plus de 10 doyens et experts qui ont participé au développement du système d'accréditation EQUIS ont exprimé leurs points de vue concernant la valeur et le rôle qu'EQUIS a joué dans l'amélioration de la qualité de la formation en gestion dans le monde entier ainsi que le futur développement de ce secteur.

« EQUIS est une manière de célébrer l'excellence dans la diversité et je suis ravi de voir comment le système EQUIS et les écoles accréditées ont évolué au cours de ces 20 années. Il n'existe pas de définition harmonisée de la qualité mais il y a une référence excellente et une recherche de la perfection dans le processus d'amélioration continu », ajoute Eric Cornuel, directeur général et PDG de l'EFMD.

Malgré sa courte histoire, l'accréditation EQUIS est devenue largement reconnue par les étudiants potentiels, les employeurs, le secteur de l'enseignement au sens large et les médias comme le processus d'accréditation le plus complet et le plus rigoureux, souvent considéré comme une condition indispensable pour entrer dans les classements.

Avec le nombre d'écoles de commerce estimé à 15 000 dans le monde entier, seules quelques-unes (167 institutions réparties dans 41 pays) bénéficient du label de qualité EQUIS et peuvent affirmer, sans paraître trop prétentieuses, qu'elles font partie des « 1 % des meilleures écoles de commerce ».

Pour commémorer cette réalisation historique, l'EFMD prévoit de célébrer le succès d'EQUIS au cours de l'année 2017 lors d'événements de l'EFMD avec l'ensemble de la communauté internationale.

Des informations complémentaires concernant EQUIS sont disponibles sur le site Internet www.efmd.org/equis

Pour visionner les vidéos associées à ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur les liens suivants :

https://youtu.be/OBSBuklhSRE

https://youtu.be/mpp1mciI36c