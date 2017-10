Le système de conduite assistée de Bombardier pour tramways et véhicules légers sur rail reçoit un prix Innovation Leader in Rail Transport Award

- Le premier système d'aide à la détection d'obstacles homologué pour tramways et véhicules légers sur rail décroche un European Rail Cluster Innovation Award 2017 - Ce système accroît la sécurité pour les conducteurs, les passagers et autres participants à la circulation mixte

Bombardier Transport, chef de file de la technologie du rail, est fière d'avoir décroché un prix Innovation Leader in Rail Transport de l'European Railway Clusters Initiative (ERCI) pour son système d'aide à la détection d'obstacles pour tramways et véhicules légers sur rail. Ce prix souligne les innovations qui répondent aux besoins du secteur ferroviaire en Europe.

« Bombardier est reconnue pour sa capacité éprouvée d'innover afin de répondre aux besoins du marché. Nous sommes fiers de ce prix, qui reconnaît nos efforts continus pour mettre au point les solutions de mobilité les plus sécuritaires, fiables, rentables et sûres pour l'environnement », a dit Alexander Ketterl, chef, Véhicules légers sur rail, Bombardier Transport.

Le premier système d'aide à la détection d'obstacles homologué au monde pour tramways et véhicules légers sur rail aide les conducteurs dans des situations critiques. Il détecte et suit les obstacles et avertit le conducteur à propos des risques potentiels, ce qui accroît la sécurité active du conducteur et des passagers à bord du véhicule et de tous les autres participants à la circulation. Ce système d'aide à la détection d'obstacles permet d'éviter des accidents et les coûts qu'ils entraînent et accroît la disponibilité des véhicules. Cette technologie s'installe simplement et rapidement à bord des véhicules neufs ou modernisés, dans le cas de véhicules existants.

Ce système a été mis à l'essai auprès de clients et a été mis en service à bord de 78 véhicules de la Frankfurter Verkehrsgesellschaft GmbH, cliente de Bombardier à Francfort, en Allemagne.

