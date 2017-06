Le système FlightLink destiné aux avions C Series de Bombardier démontre de solides avantages alors que la flotte d'avions de ligne en service poursuit son expansion

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 18 juin 2017) - Bombardier Avions commerciaux a déclaré aujourd'hui que des clients profitent du Système de gestion de l'état des aéronefs (AHMS) des avions C Series suite à la mise en service réussie des avions CS100 et du CS300 l'an dernier. Le Système de gestion de l'état des aéronefs, maintenant appelé « FlightLink », tire parti des grandes quantités de données recueillies et transmises par les avions C Series et transmet rapidement ces données au sol à partir des avions en vol, avant de les acheminer aux clients. En éliminant les temps d'attente et en accélérant le processus d'analyse, ce système améliore le processus de prise de décision en ce qui a trait à la performance et à la maintenance des avions. Le système FlightLink optimise donc la disponibilité des aéronefs et réduit les frais de maintenance.

Swiss International Air Lines (SWISS) et Air Baltic Corporation AS (airBaltic) utilisent déjà le système FlightLink pour gérer leurs avions CS100 et CS300 en service. Delta Air Lines a également fait l'acquisition de ce système pour faciliter la gestion des avions CS100 qu'elle a commandés. D'autres clients continuent de se familiariser avec cet outil dans le cadre des séances d'information et de formation organisées par Bombardier au fur et à mesure qu'ils se rapprochent de leur entrée en service.

« Le système FlightLink que nous utilisons dans les avions C Series est expressément conçu pour optimiser la disponibilité des avions et réduire les frais de maintenance pendant la totalité du cycle de vie de chaque avion. Depuis la mise en service des avions CS100 de SWISS et des avions CS300 d'airBaltic, nous recueillons de grandes quantités de données au centre nerveux des Services à la clientèle de Mirabel, au Québec, et nous aidons les exploitants à gérer leurs avions C Series », a déclaré Todd Young, vice-président et directeur général, Services à la clientèle et Programme des avions Q400, Bombardier Avions commerciaux. « Combiné à la performance, aux économies et aux qualités environnementales inégalées des avions C Series, le système FlightLink offre aux exploitants des réductions et une ponctualité des vols supérieures à celles offertes dans ce segment de marché. »

« Notre flotte compte maintenant neuf avions C Series et nous commençons à découvrir la puissance du système FlightLink. C'est un puissant outil qui nous renseigne sur la performance de nos avions C Series », a déclaré Gabriele Pedrazzini, responsable de la Maintenance des Opérations de Contrôle, SWISS.

« Le processus de prise de décision relativement aux besoins de maintenance de nos avions C Series est plus simple depuis que nous utilisons le système FlightLink. Nous sommes convaincus que cet avantage deviendra encore plus évident lorsque des avions C Series s'ajouteront à notre flotte d'aéronefs », a affirmé Andris Vaivads, vice-président principal des Opérations Techniques, airBaltic.

« Pendant que nous nous préparons à la mise en service des avions C Series chez Delta, nos équipes mettent vraiment à profit l'expérience acquise lors du déploiement du système FlightLink de Bombardier. Nous avons hâte d'ajouter les avions CS100 à notre flotte et de profiter des avantages opérationnels du système FlightLink », a indiqué Greg May, vice-président principal, Gestion de la chaîne d'approvisionnement et stratégie de la flotte, Delta Air Lines.

L'avion C Series est fabriqué par la Société en commandite Avions C Series, une filiale du secteur d'activité Bombardier Avions commerciaux de Bombardier Inc.

À propos du système FlightLink des avions C Series

Le système FlightLink des avions C Series est un outil de gestion de l'état des aéronefs qui tire parti de la grande quantité de données recueillies et transmises par les avions C Series. Le système recueille les données pendant que l'avion est en vol, les transmet au système expert de gestion des données de Bombardier, puis envoie les résultats directement au client. Il permet aux exploitants de prendre des décisions éclairées en ce qui a trait à la performance et à la maintenance des avions, en plus d'optimiser la disponibilité de ceux-ci et de réduire les frais de maintenance. Le système FlightLink, qui peut être adapté pour un aéronef unique ou toute une flotte, est offert à tous les exploitants qui utilisent des avions C Series de Bombardier.

Doté d'une interface Web conviviale, le système FlightLink réduit le nombre de personnes requises pour gérer et analyser les données, permettant ainsi aux transporteurs aériens de réaliser des économies. Grâce aux fonctions de surveillance en temps réel, les clients peuvent suivre leurs avions pendant qu'ils sont en vol et fournir instantanément à leurs équipes au sol des données qui leur permettent de prendre rapidement des décisions fondées sur des faits. Le système sécurisé FlightLink effectue la transmission sans fil des données de l'avion au sol et ses fonctions de gestion de données facilement adaptables acheminent automatiquement ces données à tous les utilisateurs autorisés au sein d'une organisation.

Grâce à FlightLink, les exploitants peuvent effectuer le téléversement sans fil des fichiers, par exemple des fichiers de configuration et des fichiers de logiciel téléchargeables, et ce, sur place et directement dans les aéronefs avant leur départ. Le système peut analyser les données en se basant sur des mesures préétablies, ou être programmé pour effectuer des analyses particulières sélectionnées par le client.

