Learjet continue de gagner en popularité en Europe où Zenith Aviation commande deux autres avions d'affaires Learjet 75 pour ajouter à sa flotte Learjet existante

Bombardier Avions d'affaires a annoncé aujourd'hui que la société londonienne Zenith Aviation, affréteur d'avion privé de premier ordre basé au Royaume-Uni, a acheté deux autres avions Learjet 75. Zenith Aviation, qui exploite des avions Learjet depuis 1999, a acquis ses deux premiers avions d'affaires Learjet 75 neufs il y a à peine plus d'un an. Les deux derniers avions Learjet 75 seront basés au Royaume-Uni avec plusieurs aéroports actuellement en considération comme base permanente.

« Depuis leur livraison à la fin de l'an dernier, nous avons beaucoup profité de l'ajout de deux avions Learjet 75 à notre flotte existante, doublant pratiquement nos heures volées en 2017 », a déclaré Stuart Mulholland, directeur général de Zenith Aviation. « Nous sommes plus que satisfaits de leurs performances et de plus en plus de clients demandent la marque Learjet, relançant ainsi la demande de la configuration à 8 fauteuils club doubles classique. Avec l'ajout de ces deux avions Learjet 75 neufs, nous sommes impatients de satisfaire la demande croissante de plus nombreux clients en 2018. »

Zenith Aviation, spécialisée dans le nolisement court-courrier en Europe tout en offrant des vols plus longs, se classe maintenant comme le plus important exploitant d'avions Learjet 75 en Europe, avec une flotte de quatre avions. Quelque 160 avions Learjet sont présentement basés en Europe.

« Il est évident que les capacités impressionnantes de notre biréacteur d'affaires Learjet 75, combinées à l'engagement de Zenith Aviation en matière de qualité supérieure de service, sont une combinaison gagnante auprès des clients », a indiqué Christophe Degoumois, vice-président des ventes de Bombardier Avions d'affaires pour l'Europe, la Russie et la CÉI. « Nous étions fiers de célébrer la livraison de notre 100e avion Learjet 75 en juin et cet avion remarquable continuera de montrer la voie en proposant des caractéristiques dignes de gros-porteurs sur les segments des avions légers et des avions légers supérieurs. »

Avion Learjet 75 : Définissant le voyage en avion privé, l'avion Learjet 75 est un avion sans compromis, soigneusement pensé et axé sur les performances. Conçu avec le confort du pilote à l'esprit, le poste de pilotage Bombardier Vision présente un système de vision synthétique, une ergonomie améliorée et des commandes à écran tactile évoluées pour rendre la mission plus productive. Les moteurs puissants de l'avion Learjet 75 et ses ailettes supercritiques redessinées lui permettent d'atteindre une vitesse de croisière de Mach 0,81* et un plafond pratique de 51 000 pi (15 545 m)*.

Son intérieur moderne a été conçu pour le style et le confort : il est doté d'un nouveau système de gestion cabine à écrans tactiles individuels et des commandes audio et vidéo complètes, un éclairage à DEL dans tout l'avion et une soute à bagages au volume généreux.

À propos de Zenith Aviation

Zenith Aviation a été fondée en septembre 2013 après l'acquisition de Perfect Aviation UK Ltd par le groupe Markerstudy. Le groupe Markerstudy, de Sevenoaks, occupe une place de choix dans le secteur de l'assurance au Royaume-Uni et compte plusieurs autres intérêts, dont l'aviation commerciale. Zenith elle-même exploite une flotte d'avions Learjet 75, Learjet 45 et Challenger 604 ainsi que des avions Citation XLS de sa base de l'aéroport London Biggin Hill. Zenith offre également des services de maintenance en vertu du chapitre 145 approuvés par l'Agence européenne de sécurité aérienne (EASA) dans ses installations de Biggin Hill.

Pour en savoir plus sur Zenith Aviation et sur sa démarche novatrice en matière de nolisement d'avions d'affaires, communiquer avec l'équipe des ventes au 01959 578444 ou à l'adresse sales@zenithaviation.co.uk.

À propos de Bombardier

Bombardier est le leader mondial de la fabrication d'avions et de trains. Regardant vers l'avenir tout en repoussant les limites du présent, Bombardier fait évoluer la mobilité en répondant à la demande mondiale en moyens de transport plus efficaces, plus durables et plus agréables. Notre leadership résulte d'un vaste éventail de véhicules, de services et, surtout, de nos employés.

Le siège social de Bombardier est situé à Montréal, au Canada et nos actions (BBD) se négocient à la Bourse de Toronto. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, nos revenus ont été de 16,3 milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

* Dans certaines conditions d'exploitation.

