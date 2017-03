L'emblématique programme de l'hélicoptère AW139 de Leonardo reçoit le 2 000e moteur PT6C-67C de Pratt & Whitney Canada

L'hélicoptère bimoteur de taille intermédiaire demeure populaire du fait de ses coûts d'exploitation, de sa puissance et de sa charge utile exceptionnels

DALLAS, TEXAS--(Marketwired - 6 mars 2017) - Pratt & Whitney Canada (P&WC) livrera sous peu son 2 000e moteur d'hélicoptère PT6C-67C à Leonardo Helicopters, fabricant de l'emblématique AgustaWestland AW139, mis en service en 2003. P&WC est une filiale d'United Technologies Corp. (NYSE:UTX).

Les deux moteurs PT6C-67C, développant respectivement une puissance de 1 700 SHP sur l'arbre en cycles thermodynamiques, confèrent aux hélicoptères bimoteurs de taille intermédiaire une puissance exceptionnelle. L'hélicoptère peut accommoder 2 pilotes et jusqu'à 15 passagers dans le cadre de ses activités des plus polyvalentes aux quatre coins de la planète, qu'il s'agisse de services médicaux d'urgence, de missions de recherche et sauvetage, de transport pour l'industrie pétrolière et gazière, de transport privé de cadres et dignitaires, de services publics, de missions de police et sécurité ou de tâches militaires.

« Nous entretenons depuis plusieurs années une relation exemplaire avec Leonardo Helicopters; l'atteinte de ce jalon témoigne de la valeur de cette relation et de la popularité jamais démentie du programme d'hélicoptères AW139, mentionne Irene Makris, vice-présidente, Marketing, P&WC, responsable du portefeuille de moteurs d'hélicoptères de l'entreprise. Le moteur PT6-67C se distingue par sa réserve de puissance inégalée dans sa catégorie et son rapport puissance-poids hors pair; il peut être exploité dans un vaste éventail de conditions, y compris par temps chaud et en haute altitude. Il offre par ailleurs une durabilité et une fiabilité remarquables. Le moteur génère des économies inégalées dans son segment grâce à ses coûts d'exploitation faibles, ce qui contribue à propulser à la fois l'appareil et les affaires du client. Par exemple, l'intervalle entre les révisions de 5 000 heures procure aux exploitants l'avantage concurrentiel d'un laps de temps accru sans dépose. »

« Nous sommes chanceux d'être à la barre d'un produit connaissant un tel succès, ajoute Tim Swail, vice-président, Programmes clients. Le PT6C-67C fait figure de véritable vedette depuis ses débuts, ce qui nous a permis de peaufiner la maintenance de ce modèle de moteur. Il y actuellement plus de 350 moteurs PT6C-67C inscrits dans les divers programmes de gestion de gestion flotte (FMPMD). Ces programmes proposent un éventail de solutions conçues sur mesure pour les exploitants, ce qui permet à ceux-ci de planifier les coûts de maintenance, d'augmenter la valeur de leurs actifs et de jouir de la paix d'esprit en évitant les coûts-surprises. »

« Nous célébrons un jalon important : plus de 1 000 hélicoptères AW139s vendus à nos clients partout dans le monde. Et nous sommes ravis de partager ce moment avec Pratt & Whitney Canada, qui est pour nous un partenaire stratégique de longue date à titre de motoriste », a souligné Daniele Romiti, directeur général de Leonardo Helicopters.

L'AW139 et le moteur PT6C-67C ont été homologués pour la solution FASTMC (acquisition, stockage et transmission des données de vol), une nouvelle technologie innovante pour laquelle on note un intérêt croissant. FAST est une solution à la fine pointe de la technologie qui recueille, analyse et transmet aux clients, dans les minutes suivant l'atterrissage, les données de l'enregistreur de vol ainsi que les tendances, l'état et l'usage du moteur. En mettant l'information stratégique à leur disposition, nous contribuons à maximiser la disponibilité technique des appareils, à optimiser la planification de la maintenance, à réduire les coûts d'exploitation et à éviter les délais et annulations.

