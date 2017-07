L'émission d'actions par Solutions globales Mobi724 inc. (CSE : MOS) aux termes de dispositions relatives à l'acquisition des 49 % restants d'actions de Solutions Mobi724 Inc. ("Solutions Inc.")

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 30 juin 2017) - Solutions globales Mobi724 inc. (la « Société ») (CSE:MOS)(CSE:MOS.CN)(CNSX:MOS)(OTCQB:MOBIF), chef de file du secteur de la technologie dans le domaine des incitatifs numériques, du couponnage et des paiements, annonce qu'elle a émis 6,798,577 actions ordinaires de la Société au cours du marché aux anciens actionnaires de Solutions Inc. aux termes de dispositions et d'accords antidilution prédéfinis conclus avec ces actionnaires. Cette émission a été passée en revue par le comité d'audit et approuvée par le conseil d'administration, et les actions émises font partie du prix d'achat pour les 49 % restants d'actions de Solutions Inc., laquelle opération a été annoncée le 28 octobre 2015, traitée dans les états financiers et couvert durant la dernière assemblée annuelle. Le prix d'achat était soumis à une disposition antidilution prédéfinie qui prévoyait un plafond correspondant à 18,05 % du total des actions émises et en circulation de la Société, et l'émission couvre les événements survenus jusqu'à la réunion du conseil d'administration de la Société le 1er mai 2017. Cette émission est la dernière relativement à la disposition antidilution.

Annulation d'une dette

Le 28 juin et le 30 juin 2017, la Société a émis 501,566 actions ordinaires au prix variant de 0,23 $ et 0.235$ l'action (soit au cours du marché) en annulation d'une dette de 115 664,41 $ contractée de bonne foi. Le 28 juin 2017, la Société a également émis 202,898 actions ordinaires au prix de 0,1725 $ l'action (soit au prix du marché moins l'escompte maximal admissible selon un règlement d'un litige) pour annuler la portion de 35,000 $ du règlement.

Options

La Société annonce également que, le 30 juin 2017, elle a attribué 710,000 options d'achat d'actions aux termes de son régime d'options d'achat d'actions à l'intention de ses employés et de ses consultants. Chaque option est acquise graduellement sur une période de trois ans (à raison de un tiers par année, le premier tiers étant acquis au moment de l'attribution) et permettra au titulaire d'options d'acquérir une action ordinaire de la Société au prix de 0,35 $ l'action jusqu'au 30 juin 2020. Des renseignements plus détaillés figurent sur le formulaire 11 déposé auprès de la CSE le 30 juin 2017.

À propos de Solutions globales Mobi724

Mobi724, chef de file du secteur de la technologie financière ayant son siège social à Montréal, au Canada, offre une gamme unique et pleinement intégrée de solutions de paiement et de marketing numérique combinant des services de paiement EMV, d'offres liées aux cartes et de plateforme de marketing numérique compatibles avec toutes les cartes et tous les appareils mobiles. Les solutions de Mobi724 ajoutent de la valeur à tous les types d'opérations profitant aux banques, aux détaillants et aux titulaires de carte en exploitant les données disponibles sur les utilisateurs et les achats afin d'augmenter le volume d'opérations et les sommes dépensées. Mobi724 offre une solution clé en main à ses clients leur permettant de saisir les opérations par carte effectuées au moyen de tout appareil mobile ou à partir de tout point de vente ou de toute carte de paiement. Mobi724 offre à ses clients une traçabilité complète et des données sur la clientèle enrichies grâce à sa gamme de produits. Ses solutions permettent aux associations d'émetteurs de cartes, aux détaillants, aux fabricants, aux fournisseurs d'offres, aux opérateurs d'appareils mobiles et aux émetteurs de cartes de créer, de gérer, de déployer et de « suivre et mesurer » des campagnes incitatives dans le monde entier pour tout appareil mobile et d'en permettre l'encaissement à tout point de vente.

Énoncés prospectifs

