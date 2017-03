L'Empire Vie offrira un programme de médicaments de spécialité à compter du 1er juin 2017

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 1 mars 2017) - L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie (Empire Vie) (TSX:EML.PR.A) a annoncé aujourd'hui l'intégration de son programme de médicaments de spécialité comme caractéristique standard de tous les régimes collectifs d'assurance médicaments offerts par l'Empire Vie. Le programme de médicaments de spécialité, qui fait partie du portefeuille Solutions de gestion active d'assurance médicaments de l'Empire Vie, sera inclus dans les nouveaux régimes des clients à compter du 1er juin 2017. Les clients actuels joindront le programme lors du renouvellement de leur police.

Un médicament de spécialité est un médicament d'ordonnance très coûteux utilisé pour traiter des problèmes de santé complexes tels que le cancer, la polyarthrite rhumatoïde, les troubles circulatoires et la sclérose en plaques. Il nécessite souvent une préparation et une administration particulières. Le programme de médicaments de spécialité sera offert à tous les clients dont le régime prévoit une carte de paiement direct des médicaments, dans toutes les provinces à l'exception du Québec.

L'Empire Vie s'associe avec Express Scripts CanadaMD afin d'offrir ce programme de médicaments de spécialité. Le programme a pour but d'aider les employeurs à maintenir les coûts de leur régime d'assurance médicaments bas, tout en offrant aux employés de meilleures options de gestion de leurs problèmes de santé complexes. Il propose de l'information et de l'encadrement personnalisés et la dispensation de médicaments afin que les employés :

comprennent mieux leur condition;

apprennent comment s'auto-administrer un médicament;

aient un meilleur soutien dans le cadre des traitements complexes et puissent mieux en gérer les effets secondaires;

fassent preuve d'une meilleure observance et souffrent moins souvent de complications inutiles.

La prévalence des maladies chroniques est en hausse au Canada1. Cela signifie une hausse du nombre de demandes de règlement soumises aux régimes d'assurance médicaments. Au même moment, de nouveaux médicaments de spécialité arrivent en grand nombre sur le marché. Ces médicaments peuvent améliorer de façon importante le traitement et la qualité de vie - mais ils sont généralement très coûteux. Selon le rapport sur les tendances en matière de médicaments d'Express Scripts Canada de 2015, les médicaments de spécialité représentaient seulement 2 % des demandes de règlement en 2015, mais comptaient pour 30 % des dépenses globales en médicaments des clients. Express Scripts Canada prévoit que ce pourcentage atteindra 42 % des dépenses d'ici à 2020.

(1) Agence de la santé publique du Canada, « Against the Growing Burden of Disease » (version anglaise seulement). www.ccgh-csih.ca/assets/Elmslie.pdf

« Les nouveaux médicaments coûteux commencent à exercer une pression sur les régimes d'assurance médicaments. Nos clients ont donc besoin de solutions pour assurer la durabilité et la compétitivité de leurs régimes d'assurance collective, explique Steve Pong, vice-président principal, Solutions d'assurance collective à l'Empire Vie. Nous sommes ravis de nous associer à Express Scripts Canada et de faire bénéficier nos clients de l'expertise de cette équipe. Express Scripts Canada est considéré comme un fournisseur de premier plan de services de gestion d'assurance médicaments. Il apporte une grande contribution dans la gestion des coûts élevés au Canada, selon un épisode récent de l'émission de CBC « The Fifth Estate ».

« S'attaquer aux coûts en coupant dans les protections ou en transférant les coûts aux patients n'est pas la meilleure solution pour les employeurs dans le long terme, déclare Michael Biskey, président d'Express Scripts Canada. Pour les employeurs, les régimes d'assurance couvrant les médicaments sur ordonnance rendent possible l'attrait de candidats hautement qualifiés, améliorent l'engagement et la productivité et réduisent l'absentéisme. Pour les employés, ces régimes signifient une meilleure santé pour leur famille et eux-mêmes. Notre solution innovante permet à l'Empire Vie d'offrir à ses clients le type de soutien holistique et les soins dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin. »

Au sujet de l'Empire Vie

L'Empire Vie est une filiale d'E-L Financial Corporation Limited. Depuis 1923, l'Empire Vie offre une gamme de produits individuels et collectifs d'assurance vie et maladie, de placement et de retraite. Notre mission est d'aider les Canadiens et les Canadiennes à obtenir les placements, l'assurance individuelle et l'assurance collective dont ils ont besoin avec simplicité, rapidité et facilité afin qu'ils accumulent un patrimoine, génèrent un revenu et atteignent la sécurité financière. Le 31 décembre 2016, le total des actifs sous gestion de l'Empire Vie s'élevait à 16,1 milliards de dollars. Suivez l'Empire Vie sur Twitter avec l'identifiant @EmpireVie ou visitez notre site Web au www.empire.ca pour obtenir plus de détails.

Au sujet d'Express Scripts Canada

Express Scripts Canada transforme la manière dont les entreprises et les employés comprennent leurs régimes d'assurance médicaments et y participent. Express Scripts Canada offre des services pharmaceutiques à des milliers de patients au pays. Grâce à ses données exclusives sur le comportement des consommateurs, à son expertise clinique et à son approche centrée sur le patient, Express Scripts Canada incite les participants à prendre de meilleures décisions sur le plan de leur santé et aide les promoteurs à mieux gérer leur régime d'assurance médicaments ainsi qu'à en réduire les coûts. Express Scripts Canada est contrôlée indirectement par Express Scripts Holding Company. Veuillez visiter le www.express-scripts.ca pour en savoir plus.

Twitter

À publier sur Twitter : #EmpireVie lance un programme de médicaments de spécialité avec #Express Scripts Canada