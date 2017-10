L'entreprise canadienne de l'insurtech Covera réunit 1,5 M$

Des investisseurs, avec Ferst Capital Partners à leur tête, accordent un fonds de lancement de 1,5 M$ à l'entreprise de l'insurtech Covera pour mettre fin aux renouvellements d'assurance sans magasinage

La jeune entreprise montréalaise de l'insurtech Technologies Covera inc., qui offre à ses clients de leur trouver automatiquement la meilleure couverture d'assurance au meilleur prix, chaque année, a obtenu 1 M$ dans le cadre d'une ronde de financement d'amorçage menée par Ferst Capital Partners, à laquelle ont participé des investisseurs providentiels de la fintech. Cette tournée, qui avait été précédée d'une tournée de prédémarrage de 500 k$ en 2016, porte le capital réuni par Covera à 1,5 M$.

Selon Scott Loong, PDG de Covera, « personne ne devrait laisser ses polices d'assurance se renouveler automatiquement - il y a presque toujours des avantages à magasiner. Covera offre aux Canadiens une technologie qui met en avant leurs intérêts et vise à améliorer leur mobilité sur le marché de l'assurance - les Canadiens en ont fini de se sentir coincés par ce processus de magasinage accablant. Covera s'en charge pour vous, année après année, et vous obtient la meilleure valeur sur le marché à l'expiration de votre assurance habitation ou auto. »

Covera avait déjà mobilisé des fonds de 500 k$, investis par Ferst Capital Partners, pendant sa phase d'idéation en janvier 2016. L'entreprise a réuni un capital supplémentaire de 1 M$ en septembre 2017 et espère aujourd'hui que d'autres investissements se concrétiseront pour porter son capital total à 2 M$ en novembre 2017.

« Les risques de perturbations sur le marché de la distribution de produits d'assurance de dommages sont énormes, et Covera innove en exploitant efficacement les données et l'intelligence artificielle pour dégager de nouvelles perspectives. L'entreprise se démarque par sa stratégie de mise en marché unique ciblant le créneau des renouvellements d'assurance. Notre firme est fière d'être l'investisseur leader derrière ce financement dans un secteur qui a progressé à l'échelle mondiale alors que le Canada a pris du retard », a déclaré Dominique Ferst, directeur associé de Ferst Capital Partners.

Covera utilisera les nouveaux fonds qui lui ont été octroyés pour agir sur trois fronts : soutenir sa croissance et appuyer ses initiatives de recrutement d'utilisateurs ; faciliter son expansion géographique partout au Canada ; et élargir son équipe pour accélérer le développement du produit.

À propos de Technologies Covera inc. :

80 % des Canadiens laissent leurs polices d'assurance se renouveler automatiquement lorsqu'elles arrivent à échéance. Le processus de renouvellement d'assurance est frustrant et prend beaucoup de temps. Si bien que seule une minorité de Canadiens s'en donne la peine. En conséquence, des millions de personnes au pays sont mal protégées ou paient leur couverture trop cher. Covera permet à ses clients de rompre ce cycle en magasinant automatiquement pour leurs assurances habitation et auto, année après année. L'inscription du client se fait rapidement et, à l'échéance de ses polices, Covera utilise les données et ses propres algorithmes pour lui trouver les meilleures options d'assurance, lesquelles s'achètent ensuite en quelques clics.

À propos de Ferst Capital Partners :

Ferst Capital Partners (FCP) est une firme d'investissement à l'avant-garde du changement qui fournit du capital et du soutien stratégique aux entreprises en démarrage dans le secteur de la technologie financière, aussi appelé fintech. Dans son studio de démarrage d'entreprises, FCP héberge la prochaine génération d'entrepreneurs canadiens, où elle met l'accent sur la façon dont les Canadiens gèrent l'argent durement gagné - comment ils dépensent, épargnent, empruntent, s'assurent et investissent - parce qu'elle sait que c'est important. www.ferstcapital.com/fr/

