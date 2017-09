L'entreprise Petro-Canada de Suncor Énergie présente la cuvée de 2017

Toutes les données financières sont présentées en dollars canadiens.

CALGARY, ALBERTA--(Marketwired - 18 sept. 2017) - Petro-Canada, une entreprise de Suncor, a annoncé aujourd'hui le nom des lauréats du programme Favoriser les athlètes et les entraîneurs à la conquête de l'excellence (FACEMC) 2017. Chaque année, Petro-Canada sélectionne cinquante-cinq athlètes prometteurs de partout au Canada. Pour les aider durant leur parcours, elle remet une bourse FACE de 10 000 $ à ces athlètes et à leurs entraîneurs, chacun d'eux recevant directement 5 000 $. Les bourses octroyées par le programme FACE sont souvent utilisées pour couvrir les dépenses reliées à l'entraînement, à l'équipement, aux formations des entraîneurs et aux déplacements pour les compétitions.

Mis sur pied par Petro-Canada, le Comité olympique canadien (COC) et le Comité paralympique canadien (CPC), et facilité par leurs partenaires nationaux de sport, le programme FACE soutient les athlètes de demain qui cherchent à se tailler une place au sein de l'équipe olympique ou paralympique canadienne, mais qui ne sont pas admissibles aux subventions du gouvernement. Depuis 1988, Petro-Canada a soutenu plus de 2 900 athlètes et entraîneurs canadiens en octroyant un soutien financier de plus de 10 millions $.

« C'est pour moi un honneur de souhaiter la bienvenue à la cuvée de 2017 au programme FACE de Petro-Canada, a déclaré Deborah Gullaher, vice-présidente, Ventes et marketing, Suncor. Chaque année, cela me rappelle le travail acharné et le dévouement dont doivent faire preuve les athlètes choisis et leurs entraîneurs. Je suis fière de la modeste contribution de Petro-Canada dans leur parcours ».

Voici les lauréats d'une bourse FACE 2017 :

Athlète Entraîneur Sport Alannah Yip Andrew Wilson Escalade sportive Andrew Genge Dave Balne Para-snowboard Annie Leblanc José Sant Athlétisme Ben Hagkull Simon Cass Basketball en fauteuil roulant Blake Broszus Aleksei Murugin Escrime Brian Yang Efendi Wijaya Badminton Brooke Voigt Elliot Catton Planche à neige Camille Saxton Adriana Bento Volleyball de plage Carmen Whelan Iana Nadtotchii Gymnastique rythmique Carson Paul Lisa Boog Plongeon Casey Scheidegger Carolyn Darbyshire Curling Conrad Orzel Eva Najarro Patinage artistique Curtis Caron John MacPherson Para-tennis de table Devaney Collier Jenny Trew Cyclisme sur piste Elizabeth Longley Florin Marinache Tir Evan Marineau Jeremy Cooper Ski acrobatique Félix Dolci Adrian Balan Gymnastique artistique Fillah Karim Vasilij Zbogar Voile Greg Stewart Kim Cousins Para-athlétisme Hayden Edwards Joan McDonald Tir à l'arc Jade Dufour Victor Zilberman Lutte libre Jake Weidemann Crispin Parkinson Patinage de vitesse Jeff McKeen Kyle Kennedy Bobsleigh Joel Ewert Adam Frost Rugby en fauteuil roulant Joey Desjardins Guillaume Plourde Para-cyclisme sur route Jon Dunkerley James Cook Para-triathlon Keenan Simpson Anthony Colin Canoë-kayak - Slalom Leo Grandbois Sandrine Charron Biathlon Lexson Mathieu François Duguay Boxe Mackenzie Padington Brad Dingey Natation Marco Schumann Alan McIlveen Patinage courte piste Mathea Dempfle-Olin Christian Moutinho Surf Mathieu St-Pierre Hélène Gervais Para-canoë Maura McLean Jennifer Koptie (Shaver) Nage synchronisée Maxym-Olivier Rivest Denis Beaudoin Karaté Maya Antoine Emma Humphries Football (soccer) Maya Ladhani Emma Humphries Football (soccer) Mégane Bélanger Brendan Arnold Cyclisme - BMX Melissa Bratic Hasan Bratic Karaté Mikayla Martin Sead Causevic Ski cross Natalie Eilers Gregor Linsig Saut à ski Natalie Wilkie Abbi May Ski para-nordique Phell Joseph Mancoa Robin MacDowell Rugby à sept Philippe Vachon Charles Labrie Para-natation Sarah Gillies Mark Newton Ski para-alpin Shady El Nahas Ken Fukushima Judo Shelby Newkirk Eric Kramer Para-natation Sierra Smith Peter Rybarik Ski alpin Terence Yeung Pradeeban Peter-Paul Tennis de table Thomson Harris Geoff Matthews Hockey sur gazon Trinity Ellis Matt McMurray Luge Ty Godfrey Alain Parent Ski de fond Véronique Déry Muncef Ouardi Patinage de vitesse Zachary Lavin Steve Arsenault Para-hockey sur glace Zane Clarke Jon Pike Canoë-kayak - Vitesse

Sommet FACE 2017

En plus d'obtenir du soutien financier, les athlètes FACE ont été invités à un sommet annuel co-animé par Petro-Canada et CBC/Radio-Canada. Pendant le sommet FACE, les athlètes ont eu l'occasion de côtoyer des olympiens, paralympiens et experts techniques qui les ont conseillés sur les médias, l'art de parler en public et la création de leur propre marque. Le sommet FACE a eu lieu du 15 au 17 septembre 2017.

