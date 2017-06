Les actionnaires de Lumenpulse approuvent l'opération de fermeture du capital

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 16 juin 2017) - Lumenpulse Inc. (TSX:LMP) (« Lumenpulse » ou la « Société »), la société mère du Groupe Lumenpulse, un chef de file en matière de solutions d'éclairage DEL à haut rendement de catégorie de spécifications, est heureuse d'annoncer que ses actionnaires ont approuvé le plan d'arrangement en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions qui avait été annoncé précédemment et qui implique la Société et 10191051 Canada Inc. Aux termes de ce plan d'arrangement, un groupe dirigé par François-Xavier Souvay, le fondateur et président et chef de la direction de Lumenpulse, ainsi que plusieurs autres actionnaires actuels de la Société et Corporation Énergie Power, une filiale en propriété exclusive de Power Corporation du Canada, acquerront indirectement la totalité des actions ordinaires émises et en circulation de Lumenpulse au prix de 21,25 $ au comptant par action.

Le plan d'arrangement a été approuvé par 99,9 % des voix exprimées par les actionnaires et par 99,9 % des voix exprimées par les actionnaires autres que les actionnaires intéressés lors de l'assemblée extraordinaire des actionnaires tenue plus tôt aujourd'hui.

Le plan d'arrangement est assujetti à l'approbation de la Cour supérieure du Québec. L'audience relative à l'ordonnance définitive approuvant le plan d'arrangement doit avoir lieu le 20 juin 2017. Sous réserve de l'approbation requise de la Cour, la clôture des opérations prévues par le plan d'arrangement devrait avoir lieu le ou vers le 21 juin 2017.

Notes de rédaction :

À propos du Groupe Lumenpulse

Fondé en 2006, le Groupe Lumenpulse conçoit, développe, fabrique et vend une large gamme de solutions d'éclairage DEL durables et à haut rendement de catégorie de spécifications pour des environnements commerciaux, institutionnels et urbains. Le Groupe Lumenpulse est un chef de file parmi les sociétés fournissant uniquement des solutions d'éclairage DEL de catégorie de spécifications et elle a gagné plusieurs prix et reconnaissances, y compris plusieurs prix Product Innovation Awards (PIA), trois prix Next Generation Luminaires, deux prix Red Dot Product Design, un prix Lightfair Innovation et un prix iF Design. Le Groupe Lumenpulse compte actuellement 670 employés à l'échelle mondiale et elle possède un siège social à Montréal (Canada) et des bureaux à Vancouver, Québec, Boston, Paris, Florence, Londres et Manchester. Lumenpulse Inc., la société mère du Groupe Lumenpulse, est inscrite à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole LMP. Pour plus d'information, visitez le www.lumenpulsegroup.com.

À propos de Corporation Énergie Power

Corporation Énergie Power est une filiale en propriété exclusive de Power Corporation du Canada constituée en 2012 et ayant comme objectif d'investir dans le secteur de l'énergie durable et renouvelable. Énergie Power investit dans des sociétés qui peuvent offrir des flux de trésorerie à long terme récurrents, stables et croissants, et participe au développement de telles sociétés. Énergie Power détient actuellement des placements dans deux sociétés : Potentia Renewables Inc., un producteur d'énergie renouvelable actif en Amérique du Nord, et Eagle Creek Renewable Energy, un propriétaire et exploitant américain d'installations hydroélectriques.

Information prospective

Le présent communiqué de presse contient de l'« information prospective » au sens attribué à ce terme dans les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Ces informations prospectives peuvent souvent (mais pas toujours) être décelées par l'emploi d'expressions comme « peut », « pourrait », « devrait », « prévoit », « a l'intention de », « estime », « perspectives », « cible », « but », « projette », « croit » ou « continue » et d'autres expressions semblables ou toutes les formes négatives de ces expressions, y compris les renvois à des hypothèses. Ces informations prospectives comprennent une déclaration quant au moment prévu de la réalisation de la transaction proposée. L'information prospective est soumise à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de notre volonté et peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon marquée de ceux qui sont divulgués, de façon expresse ou implicite, dans cette information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent, notamment, l'incapacité des parties d'obtenir l'approbation requise de la Cour ou de satisfaire autrement aux conditions de réalisation de la transaction ou d'y satisfaire en temps opportun. Par conséquent, toute l'information prospective que contient les présentes est donnée sous réserve des mises en garde susmentionnées, et rien ne garantit que les résultats ou les événements auxquels nous nous attendons se réaliseront ou que, même s'ils se réalisent en grande partie, qu'ils auront les effets prévus sur nos activités, notre situation financière ou nos résultats d'exploitation. Sauf avis contraire ou à moins que le contexte n'indique un sens différent, l'information prospective qui figure aux présentes est fournie en date des présentes et, nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à modifier cette information prospective, que ce soit par suite d'événements futurs, de nouveaux renseignements ou d'autres facteurs, sauf dans la mesure où la loi l'exige.