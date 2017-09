Les administrateurs indépendants d'Opus recommandent à l'unanimité d'accepter l'offre bonifiée de WSP

Signature de conventions de blocage additionnelles

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 12 sept. 2017) - Groupe WSP Global Inc. (TSX:WSP) (« WSP » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer que les administrateurs indépendants d'Opus International Consultants Limited (NZSE:OIC) («OIC») ont aujourd'hui appuyé à l'unanimité et recommandé aux actionnaires d'accepter l'offre publique d'achat bonifiée faite par WSP, au comptant, pour la totalité des actions d'OIC (« l'offre »). Dans le cadre de ses négociations avec les administrateurs indépendants d'OIC, WSP a accepté de bonifier le montant total qui sera payé aux actionnaires qui accepteront l'offre, à 1,92 $NZ par action d'OIC (incluant un dividende en espèces entièrement imputé de 0,14 $NZ par action d'OIC). Les autres termes de l'offre demeurent inchangés. L'offre, qui est ferme et finale, accorde désormais une valeur de 283,9 M$ NZ (262,5 M$ CAN) à la totalité du capital émis d'OIC.

En plus de la convention de blocage conclue le 14 août 2017 avec UEM Edgenta Berhad (KLSE:EDGENTA), l'actionnaire principal d'OIC, WSP a également conclu des conventions de blocage additionnelles avec trois actionnaires institutionnels d'OIC, soit Accident Compensation Corporation, Salt Funds Management Limited et Aspiring Asset Management Limited. Cela porte le total des actions d'OIC soumises à des conventions de blocage à 70,55%. Enfin, tous les administrateurs indépendants d'OIC ont signifié leur intention d'accepter l'offre bonifiée de WSP pour ce qui a trait aux actions d'OIC qu'ils détiennent ou contrôlent.

WSP a envoyé son document d'offre, daté du 30 août 2017, aux actionnaires d'OIC le 1er septembre 2017 et l'a déposé sur SEDAR à www.sedar.com. L'avis de modification de WSP qui informe les actionnaires d'OIC de la bonification de l'offre sera envoyé aux actionnaires d'OIC sous peu. Ce document a été déposé auprès de la Bourse de Nouvelle-Zélande et sera également déposé sur SEDAR à www.sedar.com. L'offre reste ouverte à l'acceptation jusqu'au 27 novembre 2017 à 23h59, à moins qu'elle ne soit prolongée conformément au régime du Takeovers Code de la Nouvelle-Zélande.

Rothschild et Cameron Partners Limited, son partenaire en Nouvelle-Zélande, agissent conjointement en tant que conseillers financiers de WSP relativement à l'offre. Chapman Tripp agit en tant que conseiller juridique de WSP relativement à l'offre.

À PROPOS DE WSP

L'une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, WSP offre des compétences techniques et des conseils stratégiques à des clients dans de nombreux secteurs : bâtiment, transport et infrastructures, environnement, industrie, ressources naturelles (notamment mines et hydrocarbures) et énergie. La Société offre en outre des services hautement spécialisés pour la réalisation de projets ainsi que des services-conseils stratégiques. Nos équipes d'experts regroupent des ingénieurs, des conseillers, des techniciens, des scientifiques, des architectes, des planificateurs, des arpenteurs-géomètres et des spécialistes de l'environnement ainsi que des spécialistes du design et de la gestion de programmes et de la construction. Avec environ 37 000 employés de talent travaillant dans plus de 500 bureaux situés dans 40 pays, la Société occupe une place de choix pour réaliser des projets durables partout où ses clients ont besoin d'elle. www.wsp.com

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains renseignements concernant WSP contenus dans les présentes peuvent constituer des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs peuvent comporter des estimations, des projets, des attentes, des opinions, des prévisions, des projections, des indications ou d'autres déclarations qui ne sont pas des énoncés de faits. Bien que WSP soit d'avis que les attentes dont rendent compte ces énoncés sont raisonnables, rien ne garantit qu'elles se matérialiseront. Ces énoncés sont assujettis à certains risques et incertitudes et peuvent être fondés sur des hypothèses faisant en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats prévus ou implicites qu'ils renferment. Les énoncés prospectifs de WSP doivent être lus sous réserve de la présente mise en garde. La version intégrale de la mise en garde relative aux énoncés prospectifs ainsi qu'une description des hypothèses et des facteurs de risque susceptibles d'avoir des incidences sur les résultats réels ou prévus de WSP sont incluses dans le rapport de gestion pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016 publié sur SEDAR à www.sedar.com. Les énoncés prospectifs figurant dans ce communiqué sont faits au moment où il est rédigé, et WSP n'a pas l'intention, et n'assume aucune obligation, de les mettre à jour ou de les réviser à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si elle en est expressément requise par les lois sur les valeurs mobilières applicables.