Les aînés expriment un taux de satisfaction globale de 94 % à l'égard de leur résidence

La satisfaction globale est réellement au beau fixe à l'égard des résidences pour aînés du Québec. Les résidents adorent y vivre, confirme une étude réalisée par la firme Léger pour le compte du Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA), effectuée entre le 29 mai et le 15 juin dernier auprès de 1 203 aînés habitant dans les résidences membres du RQRA.

Outre la satisfaction globale, qui s'élève à 94 %, les résultats les plus éloquents touchent la sécurité dans les résidences et les soins ou l'assistance personnelle reçus de la part des employés, avec 98 % de satisfaction. Quant à la perception de la vie en résidence, 90 % des résidents jugent que l'ambiance de leur résidence est positive. Une forte proportion d'entre eux sont à l'aise à l'intérieur de leur résidence (97 %) et se sentent libres d'agir comme ils le veulent (97 %). De plus, 91 % des répondants recommanderaient leur résidence à des amis. Ces données font dire au président-directeur général du RQRA, M. Yves Desjardins, que « les résidences pour aînés membres du RQRA sont clairement des milieux accueillants qui répondent parfaitement aux besoins des aînés qui y ont élu domicile. ».

Pour le RQRA, il s'agit de la troisième étude de cette envergure réalisée depuis 2012. « Cet outil nous permet de mieux connaître l'appréciation de la qualité des services offerts aux aînés dans les résidences membres de notre regroupement, et, aussi, les éléments à améliorer », précise M. Desjardins. C'est notamment le cas des points qui récoltent des taux de satisfaction un peu moins élevés, tel que le programme d'activité (78 %), l'écoute du personnel (61 %), ainsi que tous les éléments qui concernent les repas (environ 80 %). « Il importe de voir comment les traduire en plan d'action », conclut Yves Desjardins, réitérant que dans l'ensemble, le sondage confirme que les résidents aiment vivre en résidence pour aînés. Détails : WWW.LESVRAISCHIFFRES.COM

Le Regroupement québécois de résidences pour aînés

Le RQRA est un organisme à but non lucratif qui regroupe des résidences privées pour aînés. Il rassemble 730 membres, gestionnaires et propriétaires de résidences qui gèrent plus de 84 000 unités locatives dans tout le Québec. Ses membres offrent un milieu de vie de qualité aux aînés autonomes ainsi que des services d'assistance et des soins à ceux qui sont en perte d'autonomie.

