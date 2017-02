Les appareils satellites SPOT établissent un nouveau record avec 274 sauvetages au Canada en 2016

30 % de tous les sauvetages SPOT à travers le monde ont été amorcés au Canada (1 460 et ça continue), incluant le sauvetage du chasseur Adam Noah de Baker Lake au Nunavut Faits saillants : - Colombie Britannique, Nord du Canada (Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut) et Québec comptent pour la majorité des situations de sauvetage SPOT jusqu'à ce jour. - La majorité des situations de sauvetage SPOT implique des sports de randonnée et excursions en montagne, des sports de plaisance et nautiques, des incidents de véhicules motorisés et des urgences médicales. - Le bilan de sécurité SPOT 2016 au Canada surpasse le précédent record de 196 sauvetages établi en 2014.

Globalstar Canada Satellite Co., une filiale à part entière de Globalstar Inc. (NYSE MKT:GSAT) et le chef de file dans les technologies de messagerie satellite et d'alertes en cas d'urgence, annonce aujourd'hui que sa gamme de produits SPOT a établi un nouveau record à son bilan de sécurité avec 274 sauvetages effectués à partir du Canada en 2016. Cette nouvelle marque surpasse le précédent record de 196 sauvetages établi en 2014. Jusqu'à présent, environ le tiers ou 30 % de tous les sauvetages SPOT effectués dans le monde ont été amorcés à partir du Canada. SPOT est un moyen de communication éprouvé et essentiel dans le sauvetage de vies utilisant à 100 % la technologie satellite pour la messagerie, le repérage et les alertes en cas d'urgence, et ce, de façon complètement indépendante de la couverture cellulaire.

Depuis que la technologie SPOT a été lancée en 2007, 1 460 sauvetages ont été rapportés au Canada et près de 5 000 sauvetages à travers le monde. La Colombie Britannique vient en tête avec le plus grand nombre de sauvetage SPOT (41 %), suivie par le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut (17 %) de même que par le Québec (13 %). La majorité des situations de sauvetage SPOT au Canada implique des sports de randonnée et de montagne, des sports nautiques et de plaisance, des incidents de véhicules motorisés et des urgences médicales.

Le chasseur Adam Noah sauvé après que sa motoneige soit tombée en panne sur la glace.

Adam Noah, un chasseur de Baker Lake au Nunavut, quitte son domicile sur sa motoneige tôt un matin du mois de mars dernier pour une journée de chasse au caribou. Au milieu de l'après-midi, alors qu'il se trouvait dans une région éloignée à environ 45 kilomètres de Baker Lake, sa motoneige tombe en panne. La température dans cette région oscillait à -40 Celcius. Au cours des deux dernières années, Noah se disait propriétaire d'un SPOT de messagerie satellite GPS qu'il emportait avec lui, élément qui faisait partie de son équipement d'urgence dans ses excursions de chasse ou de pêche. « Nous ne partons pas seulement avec une motoneige lorsque nous partons chasser ou pêcher. Nous attachons également un traineau qui contient des éléments de survie. Il fait tellement froid que nous ne pouvons pas sortir chasser pour une journée sans équipement d'urgence ». Pour Noah, SPOT est un élément primordial de son équipement d'urgence.

À la suite de ses ennuis mécaniques de sa motoneige dans cet après-midi du 10 mars, Noah a réalisé le caractère dangereux de la situation dans laquelle il se trouvait avec des conditions de température de -40 Celcius. Il se disait que bien qu'il disposait d'un SPOT depuis deux ans, il s'agissait de la première situation où il utiliserait la fonction SOS, ce qu'il n'a pas hésité à faire. « C'était la première fois que j'utilisais SOS », a admis Noah. « Mais comme j'étais seul et je me rendais compte que ma motoneige était irréparable. Je savais que j'étais en difficulté. J'ai pressé le bouton SOS de mon appareil SPOT. » Environ deux heures plus tard, Noah était rescapé et heureusement sans aucune blessure. À la suite de cette épreuve, Noah a réaffirmé que SPOT est un élément essentiel de l'équipement de survie en cas d'urgence. « Je recommande SPOT à tous les amateurs de chasse et de pêche du Nunavut ».

La pièce maitresse de la gamme SPOT est le produit primé SPOT Gen3 à messagerie satellite GPS, un appareil abordable, robuste en format de poche qui permet à ses utilisateurs de demeurer en communication via satellite même quand le signal cellulaire est faible ou inexistant. Il procure de la messagerie hors réseau, des alertes en cas d'urgences, du repérage extrême par GPS, avec des points de suivi à des intervalles aussi fréquentes que chaque 2 1/2 minutes. Les appareils satellite SPOT fonctionnent à peu près partout dans le monde en procurant à ses utilisateurs une connectivité fiable et la capacité de suivre ses biens précieux, en utilisant une messagerie géo-localisée et en lançant des signaux à l'aide au delà des frontières du cellulaire. Les appareils satellite SPOT sont disponibles dans les magasins de détails et de plein air au Canada, incluant Mountain Equipment Co-op, Sail, London Drugs, Atmosphère, les distributeurs d'équipements électroniques indépendants et en ligne. Pour consulter la tarification et les informations complètes du produit, visitez findmespot.ca.

Globalstar est un chef de file comme fournisseurs de services vocaux et de données mobiles par satellite. Ses clients à travers le monde dans les secteurs gouvernementaux, gestion d'urgence, maritime, forestier, pétrolier et gazier de même que le secteur récréatif de plein air, se fient à Globalstar pour mener leurs affaires de façon plus intelligente et rapide, maintenir un climat de sécurité et avoir accès au personnel en cas d'urgence.. Les solutions de données Globalstar sont idéales pour effectuer le repérage et le suivi de leur personnel et leurs équipements, la surveillance de données, les applications SCADA et les solutions pour l'internet des objects (IdO). La gamme de produits de la compagnie comprend des téléphones satellites terrestres et mobiles, l'innovateur Sat-Fi points d'accès satellites, les modems de transmissions de données satellites Simplex et Duplex, les appareils de suivi de progression et les forfaits de services flexibles.

Les produits SPOT décrits dans le présent site Web sont les produits de SPOT LLC; ils ne sont aucunement associés à Spot Image à Toulouse en France ni à Spot Image Corporation à Chantilly en Virginie.

Pour des renseignements additionnels concernant Globalstar Canada Satellite Co., veuillez visitez le site web de Globalstar au www.globalstar.ca.

