Les autobus électriques PRIMOVE de Bombardier ont à ce jour parcouru plus de 500 000 km

Ces autobus électriques à recharge sans câble ont fait leurs preuves en service passager - Jusqu'à maintenant, la solution de mobilité électrique PRIMOVE a permis d'éviter l'émission de 527 tonnes de CO2

Bombardier a annoncé que ses autobus électriques équipés de la solution PRIMOVE ont atteint un total de 500 000 kilomètres en service. Ces autobus écologiques sont exploités dans les villes de Berlin, Brunswick et Mannheim, en Allemagne, de Bruges, en Belgique, et de Södertälje, en Suède. Ensemble, ces véhicules rechargés sans câble ont évité l'émission de 527 tonnes de CO 2 .

Jérémie Desjardins, responsable d'affaires, programme PRIMOVE, a déclaré : « Nous sommes fiers de cette réalisation, qui montre que notre technologie de mobilité électrique PRIMOVE a tenu sa promesse de rendre possible un service de transport en commun quotidien sans émissions. »

La conclusion des exploitants, atteinte au terme d'essais exhaustifs de la technologie PRIMOVE, va encore plus loin. Martin in der Beek, PDG de la société de transport locale de Mannheim, Rhein-Neckar-Verkehr GmbH, a d'ailleurs affirmé : « Les autobus électriques PRIMOVE ont surpassé nos attentes. Ils sont prisés autant des passagers que des conducteurs et correspondent parfaitement à notre vision de la mobilité durable et pratique de l'avenir. »

PRIMOVE est un système entièrement intégré, conçu pour les véhicules sur rail et sur route, qui permet aux villes et aux sociétés de transport d'intégrer aisément la mobilité électrique à leurs véhicules. L'ensemble complet comprend le système de recharge rapide par induction PRIMOVE, la batterie légère de longue durée PRIMOVE et la solution de propulsion efficace PRIMOVE. Cette technologie fait de la mobilité durable une réalité en réduisant les émissions locales à zéro. Pour comprendre ce que cela représente, il faut savoir, par exemple, que pour égaler la réduction des émissions attribuable au parc d'autobus électriques PRIMOVE, la ville de Berlin devrait remplacer 619 automobiles privées par des modèles électriques, un nombre qui correspond à plus de 42 % des voitures électriques de la capitale allemande en janvier 2016(1).

Actuellement, 15 autobus de 4 constructeurs différents et 18 postes de recharge sont déjà équipés du système de recharge invisible PRIMOVE. Et la fiabilité du système a été démontrée brillamment en service régulier de passagers. Il y a eu plus de 90 000 cycles de chargement depuis la mise en service du premier autobus électrique PRIMOVE à Brunswick, avec une fiabilité de 97,7 %.

À propos de Bombardier

Bombardier est le leader mondial de la fabrication d'avions et de trains. Regardant vers l'avenir tout en repoussant les limites du présent, Bombardier fait évoluer la mobilité en répondant à la demande mondiale en moyens de transport plus efficaces, plus durables et plus agréables. Notre leadership résulte d'un vaste éventail de véhicules, de services et, surtout, de nos employés.

Le siège social de Bombardier est situé à Montréal, au Canada. Nos actions (BBD) se négocient à la Bourse de Toronto, et nous sommes l'une des entreprises composant l'indice de durabilité Dow Jones Sustainability North America. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2015, nos revenus ont été de 18,2 milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

Bombardier, PRIMOVE et L'évolution de la mobilité sont des marques de commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

