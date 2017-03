Les avions C Series de Bombardier remportent des honneurs décernés par l'industrie de l'aviation en raison de leur aérodynamisme évolué, leur technologie et leurs matériaux

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 3 mars 2017) - Le magazine Aviation Week a décerné son prix Civil Aviation Laureate aux avions C Series de Bombardier.

« Les avions C Series de Bombardier sont les seuls avions de ligne à fuselage étroit de conception entièrement nouvelle à entrer en service depuis plus de 20 ans, a souligné Joseph C. Anselmo, rédacteur en chef d'Aviation Week. En les choisissant à titre de lauréats de l'aviation civile, nos rédacteurs ont noté que l'intégration de technologies à la fine pointe dans ces appareils hausse la barre pour les avions de type monocouloir. »

« Les avions C Series sont un accomplissement qui se réalise qu'une seule fois par génération, a déclaré Rob Dewar, vice-président, Programme d'avions C Series, Bombardier Avions commerciaux. Leur succès est un témoignage du travail acharné d'une équipe d'aviation de premier rang. Grâce à sa créativité et à son dévouement, l'équipe de Bombardier a conçu les avions CSeries, du nez à la queue, et a développé l'un des avions les plus respectueux de l'environnement, les plus efficients et les plus centrés sur les passagers que l'industrie a vu depuis des décennies. »

Les avions C Series allient un aérodynamisme, une technologie et des matériaux à la fine pointe pour répondre aux défis les plus pressants de l'aviation, soit la réduction des coûts d'exploitation, l'accroissement de la connectivité et l'assurance d'un avenir plus durable.

« Je suis confiant que les avions C Series continueront de surpasser les attentes à la fois des clients et des passagers », a ajouté M. Dewar.

Les avions C Series ont révolutionné l'industrie de l'aviation. Grâce à l'utilisation de capacités superinformatiques du 21e siècle, Bombardier a conçu un avion qui affiche l'un des ratios portance / traînée les plus élevés. Le résultat est un avion ayant une performance optimale. . En outre, la combinaison unique des avions C Series et des moteurs Pratt & Whitney offre une réduction en matière d'émissions, de bruit, de consommation de carburant et ultimement, les plus faibles coûts d'exploitation. L'équipe C Series a utilisé des matériaux évolués pour créer une structure moderne et révolutionnaire, diminuant ainsi la masse des avions C Series à 12 000 livres de moins que les avions compétitifs. De plus, les avions C Series sont équipés de l'un des Systèmes de gestion de l'état des avions (AHMS) les plus sophistiqués de l'industrie. Ce système transmet des données de l'avion simultanées ou enregistrées, permettant aux opérateurs de prendre des décisions réfléchies sur la performance et la maintenance des avions.

Les prix prestigieux Laureate d'Aviation Week soulignent des réalisations extraordinaires de la part d'individus et d'équipes dans les domaines de l'aviation, de l'aérospatiale et de la défense.

À propos des avions C Series

Les avions C Series sont les seuls avions optimisés pour le segment de marché des appareils de 100 à 150 places, ce qui est à la base de leur proposition économique et de leurs performances exceptionnelles, ouvrant de nouvelles possibilités pour l'exploitation d'avions monocouloirs. Les avions C Series sont construits par la Société en commandite Avions C Series, filiale du secteur d'activité Bombardier Avions commerciaux de Bombardier Inc.

Composée de l'avion CS100 et de l'avion CS300 de plus grande capacité, la gamme d'avions C Series constitue une fusion de la performance et de la technologie. Le résultat? Des avions qui offrent des performances et des caractéristiques inégalées sur le segment de marché des avions de 100 à 150 places et des coûts par passager de 18 pour cent inférieurs, ce qui en fait les candidats idéaux pour compléter des flottes d'avions monocouloirs de plus grande capacité. Les sociétés aériennes peuvent maintenant exploiter des liaisons auparavant non rentables ni même possibles. L'amélioration de la distance franchissable de plus de 20 pour cent sur des aéroports en haute altitude et au climat chaud - comme Denver, Mexico ou Lhassa - est maintenant confirmée.

Bombardier a établi une nouvelle norme en fait de conception et de polyvalence de la cabine pour assurer une expérience passagers incomparable. Dotés de sièges, de coffres de rangement et de hublots plus grands, les avions C Series proposent une sensation d'espace digne des gros-porteurs qui procure aux passagers un confort inégalé.

Les avions CS100 et CS300 ont en commun plus de 99 pour cent de leurs pièces, ainsi que la même qualification de type. Le moteur révolutionnaire PurePowerMD PW1500G de Pratt & Whitney, combiné à l'aérodynamique évoluée de l'avion, permet une réduction de la consommation de carburant, du bruit et des émissions, faisant des avions C Series les avions les plus conviviaux pour les collectivités.

À propos de Bombardier

Bombardier est le leader mondial de la fabrication d'avions et de trains. Regardant vers l'avenir tout en repoussant les limites du présent, Bombardier fait évoluer la mobilité en répondant à la demande mondiale en moyens de transport plus efficaces, plus durables et plus agréables. Notre leadership résulte d'un vaste éventail de véhicules, de services et, surtout, de nos employés.

Le siège social de Bombardier est situé à Montréal, au Canada. Nos actions (BBD) se négocient à la Bourse de Toronto, et nous sommes l'une des entreprises composant l'indice de durabilité Dow Jones Sustainability North America. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, nos revenus ont été de 16,3 milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

