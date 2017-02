Les avions Global de Bombardier franchissent la marque des 2 500 décollages et atterrissages à Aspen

- Depuis l'an 2000, les avions Global au vol en douceur ont effectué plus de 2 500 décollages et atterrissages à l'aéroport d'Aspen/Pitkin County - Le franchissement de cette étape démontre que les avions Global peuvent accéder facilement à des aéroports en haute altitude qui présentent un défi à d'autres biréacteurs d'affaires à large fuselage - Accédez à la connectivité Internet en vol haute vitesse à bande Ka la plus rapide du monde maintenant à bord des avions d'affaires Global

Bombardier Avions d'affaires a annoncé aujourd'hui que, depuis l'année 2000, les avions Global ont réalisé plus de 2 500 décollages et atterrissages à l'aéroport difficile d'accès d'Aspen. Avec leur intérieur hautement performant et ultraluxueux, et un vol exceptionnellement en douceur, les avions Global de Bombardier conviennent parfaitement aux vols entrants et sortants sur le terrain accidenté entourant Aspen/Snowmass, destination hivernale populaire offrant des pistes de ski alpin comptant parmi les plus belles du monde.

Grâce à une capacité d'approche à angle prononcé comme aucun autre avion de leur catégorie, les biréacteurs d'affaires Global font preuve d'une agilité renommée et d'habiles capacités d'atterrissage sur des terrains comme celui de l'aéroport Aspen/Pitkin County, niché dans les montagnes Rocheuses à quelque 2 380 mètres (7 820 pi) au-dessus du niveau de la mer. L'avion Global 6000 est le plus grand biréacteur d'affaires spécialement construit capable de maîtriser en douceur la piste d'Aspen en haute altitude.

« Pour les passionnés de plein air et de ski, il n'y a pas de meilleure façon de passer des vacances que devant les admirables paysages montagneux d'Aspen », a déclaré Peter Likoray, vice-président principal, Ventes et Marketing, Bombardier Avions d'affaires. « Avec ses performances impressionnantes, la gamme d'avions Global de Bombardier peut atterrir et décoller de l'aéroport d'Aspen sans effort, tout en offrant le vol le plus en douceur possible. »

La gamme d'avions Global emblématique de Bombardier offre des cabines soignées et magnifiquement équipées, des performances impressionnantes et une technologie de pointe qui créent un mélange parfait de style et de substance. L'expérience passagers ultime est assurée par la conception évoluée de l'aile qui optimise la vitesse, la distance franchissable et le contrôle, contribuant à un confort amélioré et à un vol tout en douceur. Les avions Global permettent également aux passagers de rester connectés et de se divertir en tout temps durant leur voyage grâce à la plus récente technologie à bande Ka, la connectivité Internet en vol la plus rapide de l'industrie à l'échelle mondiale. **

Avion Global 5000 : En combinant ingénierie experte et savoir-faire supérieur, chaque détail de l'avion Global 5000 a été méticuleusement conçu pour livrer une expérience de biréacteur privé exceptionnelle.

L'avion Global 5000 est doté de la technologie à bande Ka, assurant la connectivité Internet en vol la plus rapide du monde entier** afin de garder les passagers connectés dans un environnement de travail hautement productif.

Grâce à une autonomie, à une vitesse et à une fiabilité impressionnantes qui se marient à la perfection pour offrir des performances exceptionnelles sur piste, le biréacteur d'affaires Global 5000 peut accéder sans effort aux aéroports les plus difficiles d'accès dans le monde, dont Aspen et London City. Avec une autonomie de 5 200 milles marins (9 630 km)*, il peut relier New York à Moscou et Londres à Séoul sans escale.*

Avion Global 6000 : Le biréacteur d'affaires Global 6000 est doté d'un intérieur réalisé intelligemment qui assure un équilibre entre luxe et productivité. Premier appareil à offrir la technologie à bande Ka, l'avion d'affaires Global 6000 procure la connectivité Internet en vol la plus rapide de l'industrie dans le monde entier** pour garder les passagers connectés en tout temps. **

Élevant l'expérience client à tous les niveaux possibles, la conception évoluée de l'aile de l'avion Global 6000 favorise un vol reposant et en douceur, tandis que la circulation d'air pur à 100 pour cent offre aux passagers une revitalisation constante de leur environnement.

Aucun autre biréacteur d'affaires du segment des avions très long-courriers ne combine les capacités d'autonomie à grande vitesse et la souplesse de mission offertes par l'avion Global 6000. Procurant un confort ultime en cabine, cet impressionnant biréacteur peut franchir 6 000 milles marins (11 100 km) à Mach 0,85 avec jusqu'à huit passagers* et quatre membres d'équipage, reliant Moscou à Los Angeles sans escale. *

Notes aux rédacteurs

* Dans certaines conditions d'exploitation.

** Couverture excluant les pôles Nord et Sud.

Bombardier, Global, Global 5000, Global 6000 et L'évolution de la mobilité sont des marques de commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

