Les Canadiens sont plus vigilants pour reconnaître, rejeter et rapporter la fraude et le vol d'identité

- Plus de 90 pour cent d'entre eux prennent des mesures pour protéger leur information personnelle

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 28 fév. 2017) - (NYSE:EFX) - Selon de nouvelles données publiées par Equifax Canada, les appels des consommateurs qui demandent de configurer une alerte de fraude ont augmenté de 28 pour cent en 2016. Equifax a partagé ces données dans le cadre du Mois de la prévention de la fraude, une campagne de sensibilisation du public menée par le Bureau de la concurrence, le Centre antifraude du Canada et des partenaires de l'industrie qui encouragent les gens à reconnaître, à rejeter et à rapporter la fraude sous toutes ses formes.

Selon les données du Centre antifraude du Canada, la fraude financière continue d'augmenter à un rythme soutenu et a coûté plus de 108 millions de dollars à ses victimes en 2016, une hausse de 15 pour cent par rapport à l'an dernier. La fraude d'identité reste le type de fraude le plus fréquent en matière de fraude financière, comptant pour environ 28 pour cent de toutes les victimes de fraude.

« Les fraudeurs ne font pas de discrimination. Ils s'attaquent aux gens de tous les milieux économiques et ils essaient d'obtenir un accès à leur 'information personnelle. Parfois, ce peut être un piratage sophistiqué de vos données ou ce peut être aussi simple que quelqu'un qui vole votre courrier ou votre portefeuille. » explique Tara Zecevic, vice-présidente de la prévention de la fraude et de la gestion des identités à Equifax Canada.

« Alors que les institutions financières et les sociétés de cartes de crédit s'améliorent chaque jour pour aider les clients à repérer et à prévenir la fraude, le consommateur final doit rester vigilant dans cette lutte. La fraude par carte de crédit se décèle en vérifiant son relevé, mais pour ce qui est d'une personne qui demande un prêt en votre nom - cela et beaucoup plus difficile. Ça c'est de l'usurpation d'identité et la meilleure façon de la déceler c'est la surveillance régulière de son dossier de crédit. » indique Madame Zecevic.

Dans les grandes lignes, les Canadiens ripostent en reconnaissant, en rejetant et en rapportant les fraudes. Selon un sondage des consommateurs commandé par Equifax, presque tous les Canadiens (91 pour cent) ont pris des mesures pour mieux protéger leur information personnelle et 81 pour cent ont pris deux ou plusieurs de ces mesures suivantes :

Revérifié leurs relevés bancaires ou de cartes de crédit (65 pour cent)

Déchiqueté les documents personnels ou financiers (57 pour cent)

Mis à jour les mots de passe de sécurité (49 pour cent)

Installé ou mis à jour le logiciel de sécurité de leur ordinateur personnel (42 pour cent)

Partagé moins d'information à leur sujet dans les médias sociaux (39 pour cent)

Limité leur utilisation du Wifi public (34 pour cent)

Utilisé de l'argent comptant plus souvent (24 pour cent)

Vérifié leur dossier de crédit (21 pour cent)

Magasiné moins en ligne (21 pour cent)

Utilisé un produit contre le vol d'identité (9 pour cent)

SE SENTIR VULNÉRABLE

Bien que la moitié des Canadiens aient été victimes de vol d'identité ou de fraude financière, la vaste majorité (90 pour cent) a indiqué se sentir vulnérable à ce type de crime. C'est en ligne qu'ils se sentent le plus vulnérable (80 pour cent) et plus de la moitié (53 pour cent) ont déclaré que c'est à cause des virus ou du piratage qu'ils se sentent vulnérables. Ils se sentent tout aussi vulnérables à la violation de la sécurité des données personnelles chez les détaillants (43 pour cent) et à la perte ou au vol d'un portefeuille/sac à main (41 pour cent).

« J'ai peur que le vol d'identité et la fraude financière ne soient ici pour rester sous une variété de formes. » déclare le sergent Al Boulianne, directeur du Centre antifraude du Canada. « Pour éviter de devenir une victime, nous encourageons les gens à protéger adéquatement leur information personnelle qu'ils soient à la maison ou en déplacement. C'est un bon moment de l'année pour se rappeler de reconnaître les offres qui sont trop belles pour être vraies et d'être proactif dans la surveillance de ses comptes. Mais avant tout, rapportez toute activité frauduleuse lorsque vous la décelez. Suivez le #FPM2017 tout au long de mars pour en savoir plus sur la fraude et la façon de la prévenir. »

Equifax a fait un sondage auprès de 1 569 Canadiens âgés entre 18 et 65. Un échantillon probabiliste de la même taille donnerait une marge d'erreur de +/- 2,5% 19 fois sur 20.

À propos d'Equifax

Equifax favorise l'avenir financier des personnes et des entreprises partout dans le monde. En utilisant la force combinée des données uniques fiables, de la technologie et des analyses novatrices, Equifax est passée de simple société de crédit à la consommation à un important fournisseur d'aperçus et de connaissances qui aident les clients à prendre des décisions éclairées. La société structure, assimile et analyse les données de plus de 820 millions de consommateurs et de plus de 91 millions d'entreprises dans le monde et ses bases de données comprennent les données d'employés fournies par plus de 6 600 employeurs.

Equifax, dont le siège social est à Atlanta en Géorgie a des investissements ou des exploitations dans 24 pays en Amérique du Nord, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Europe et dans la région Asie-Pacifique. Elle est membre de l'indice Standard & Poor's (S&P) 500®. Les actions ordinaires de l'entreprise se négocient à la Bourse de New York sous le symbole EFX. Equifax compte quelque 9 200 employés à travers le monde.

Parmi ses accomplissements notables, l'entreprise a été classée 13e sur la liste de l'American Banker FinTech Forward (2015); nommée fournisseur technologique supérieur sur la liste des 100 de FinTech (2004-2015); nommée une des lauréates du InformationWeek Elite 100 (2014-2015); reconnue comme étant l'un des 20 meilleurs employeurs par l'Atlanta Journal Constitution (2013-2015); nommée une des entreprises les plus admirées dans le monde par Fortune (2011-2015); nommée comme étant l'une des 100 entreprises les plus innovantes dans le monde par Forbes (2015). Pour plus d'information, visitez www.equifax.com.