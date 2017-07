Les célébrations de Canada150 à Canada Place ont attiré plus de 1,5 million de personnes

VANCOUVER, BC--(Marketwired - 4 juillet 2017) - Plus de 1,5 million de personnes ont participé aux divers événements du Canada150 à Canada Place, qui se déroulaient pendant deux jours. Cinq scènes, une cérémonie de citoyenneté accueillant 150 nouveaux Canadiens, la parade Canada150, un petit-déjeuner de crêpes et un feu d'artifice à deux barges faisaient partie des activités sur place.

" Cette année est historique pour le Canada, puisqu'elle marque nos 150 ans en tant que nation, a déclaré Gillian Behnke, responsable des relations communautaires et des communications de l'Administration portuaire Vancouver-Fraser. Nous étions ravis de voir tant de personnes se joindre à nous pour célébrer notre pays incroyable, sa diversité, sa culture et son esprit. "

Les festivités gratuites pour la famille étaient plus diverses que jamais grâce aux spectacles de vedettes telles que Sam Roberts Band, FEFE, Hey Ocean!, Dragonette, Emerson Drive, Madeline Merlo et The Matinee. Parmi les faits saillants de la célébration de cette année, mentionnons une exposition du Canada150 mettant en lumière les réalisations canadiennes dans les domaines du sport, de la culture et de l'innovation, une performance de l'ambassadeur de Hong Kong Airlines, Jackie Chang, le " Ô Canada! " chanté sur tout le site et un spectaculaire feu d'artifice à deux barges dans West Vancouver et Coal Harbour.

" Nous attendons toujours de recevoir les chiffres confirmés de la part de la Ville de Vancouver, mais nous estimons que plus de 750 000 personnes ont visité les lieux au cours des deux jours et que 500 000 ont regardé les feux d'artifice dans trois municipalités. Nous estimons aussi que plus de 250 000 personnes sont venues assister à la parade le 2 juillet. Nous devons ce succès incroyable à notre équipe de production, à nos bénévoles et à nos commanditaires, ajoute Behnke. Grâce à leur appui, nous avons pu organiser une célébration de la fête du Canada sécuritaire et amicale, la plus importante de l'histoire de Vancouver ".

Les célébrations annuelles de la fête du Canada à Canada Place sont présentées par le Port de Vancouver et financées en partie par le gouvernement du Canada. L'événement est rendu possible par le soutien généreux de ses partenaires, notamment notre partenaire national, CIBC, et les Forces canadiennes, Coast Capital Savings, Safeway, Air North Yukon's Airline, Hong Kong Airlines, Downtown Vancouver Business Improvement Association, la Ville de Vancouver, Parcs Canada, Seaspan, Steam Whistle Brewing, West Park, le district de West Vancouver, Vancouver Convention Center, VIA Rail Canada, Subway. Les partenaires des médias comprennent Global BC, Rock 101, CKNW, CFOX, CTV, Virgin Radio, QMFM, Vancouver Sun, 24HRS Vancouver, CBC, CBC Radio-Canada, JRfm, 102.7 THE PEAK, Virgin Radio, CHMB et OMNI.

À propos de la Corporation Place du Canada

Canada Place, au Port de Vancouver, est un lieu de renommée internationale qui accueille des événements de classe mondiale et des expériences canadiennes inspirantes. Depuis les 31 dernières années, Canada Place accueille des journées de célébrations nationales, y compris celles de la Journée nationale des Autochtones, de la Saint-Jean-Baptiste et de la fête du Canada.

Canada Place est également le port d'attache des navires de croisières reliant Vancouver à l'Alaska et elle héberge le Centre des congrès de Vancouver, bâtiment Est, l'hôtel Pan Pacific, l'attraction FlyOver Canada, le complexe World Trade Centre et le stationnement Westpark. L'Administration portuaire Vancouver-Fraser gère le Port de Vancouver et est le propriétaire et exploitant de Canada Place.