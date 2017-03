Les citoyens d'Amos pourront bénéficier d'un parc riverain plus accessible et sécuritaire

Le gouvernement du Canada soutient le projet de la Corporation des Fêtes et Festivals d'Amos

AMOS, QUÉBEC--(Marketwired - 6 mars 2017) - Les acteurs clés des collectivités demandent depuis longtemps une façon concrète et durable d'améliorer les infrastructures communautaires et récréatives. Le gouvernement du Canada est fier de soutenir des projets qui contribuent à la vitalité et au dynamisme de l'ensemble des régions.

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, a annoncé que la Corporation des Fêtes et Festivals d'Amos se voit accorder une aide financière de 250 000 $, sous forme de contribution non remboursable, pour l'aménagement du parc riverain situé aux abords de la rivière Harricana.

Créée en 2006, la Corporation des Fêtes et Festivals d'Amos, un organisme à but lucratif, organise des activités récréatives au parc riverain de la rivière Harricana. Les fonds consentis en vertu du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC150) permettront à l'organisme d'améliorer le terrain du parc, à restaurer son entrée et à aménager une passerelle piétonnière.

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains.

Citations

« Le gouvernement du Canada est fier d'appuyer des projets comme celui de la Corporation des Fêtes et Festivals d'Amos, dont l'apport au dynamisme de la municipalité est indéniable. Son travail est, en effet, essentiel au maintien d'un environnement sain et favorable au bien-être de l'ensemble de la communauté. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Nous sommes très satisfaits de la participation exceptionnelle de Développement économique Canada pour les régions du Québec dans le projet Agora Naturel, qui contribuera à l'amélioration du parc et surtout, à la présentation des évènements. »

Richard Deshaies, président de la Corporation des Fêtes et Festivals d'Amos

Restez branchés

Suivez DEC sur Twitter @DevEconCan