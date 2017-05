Les clients du moteur PW306D1 bénéficient du programme de maintenance "selon l'état"

La solution FAST MC offre aux clients du programme "selon l'état" l'avantage supplémentaire de taux réduits pour le programme ESP® payable à l'heure

GENÈVE, SUISSE--(Marketwired - 22 mai 2017) - Les clients de Pratt & Whitney Canada (P&WC) du Citation Latitude de Cessna propulsé par les moteurs PW306D1 peuvent maintenant profiter de taux spéciaux pour le programme ESP® payable à l'heure s'ils participent au programme de maintenance « selon l'état ». Ils disposent de la solution de diagnostic et de pronostic d'acquisition, de stockage et de transmission des données de vol (FASTMC) installée sur leur appareil. P&WC est une société de United Technologies Corporation (NYSE:UTX).

Une telle approche personnalisée pour la maintenance des moteurs est rendue possible grâce à une connaissance plus approfondie de l'état du moteur, et ce, grâce à l'analytique avancée offerte par les solutions comme le système FAST de P&WC. Cette approche fait économiser temps et argent aux clients en évitant les temps d'immobilisation inutiles. Fondamentalement, P&WC peut évaluer une bonne partie de l'état du moteur sans vérifications intrusives ni déposes de moteur.

Comme l'indique le manuel de maintenance du moteur, les appareils propulsés par les moteurs PW306D1 offrent la possibilité de procéder à une maintenance selon l'état. « La maintenance selon l'état procure une plus grande disponibilité des appareils, des coûts réduits pour les clients des jets d'affaires et une meilleure ponctualité des vols, a affirmé Tim Swail, vice-président, Programmes clients, P&WC. Voilà un autre exemple de la façon dont nous utilisons les toutes dernières technologies pour adapter nos solutions et programmes afin de devancer et de satisfaire les besoins de nos clients pour qui le temps est un bien précieux. »

Parmi la gamme de services de moteurs numériques en expansion de l'entreprise, la solution clés en main FAST de P&WC utilise une transmission sans fil pour recueillir et analyser les données sur le moteur en tenant compte d'une centaine de paramètres du moteur. Le programme de la technologie d'analyse de l'huile de P&WC examine les minuscules particules dans l'huile, lesquelles révèlent avec une précision élevée l'état des principaux composants imbibés d'huile, comme les roulements et les engrenages.

« Avec cette connaissance approfondie des moteurs, nous sommes en mesure d'offrir des programmes de maintenance selon l'état. De plus, nos clients du moteur PW306D1 inscrits au programme ESP et qui disposent de la solution FAST bénéficieront de taux réduits », a poursuivi M. Swail.

P&WC a installé plus de 1 100 systèmes FAST à ses clients. Ces systèmes apportent une connaissance fine des moteurs des jets d'affaires, avions de transport régionaux, hélicoptères et plateformes d'aviation générale propulsés par des moteurs P&WC. Le programme de la technologie d'analyse de l'huile de P&WC continue à prendre de l'ampleur avec son déploiement commercial sur les moteurs PW306A à l'occasion de l'exposition EBACE et aussi en raison des quelque 4 000 moteurs qui participent à l'essai continu auprès des clients.

P&WC sera à l'exposition EBACE 2017, kiosque 0105A. Les exploitants intéressés sont invités à se rendre au kiosque pour s'entretenir avec un représentant du Marketing ou du Service client.

À propos de Pratt & Whitney Canada

Fondée en 1928, P&WC est aujourd'hui un leader mondial de l'aérospatiale qui façonne l'avenir de l'aviation au moyen de propulseurs fiables et ultramodernes. Ayant son siège social à Longueuil, au Québec (Canada), P&WC est une société d'United Technologies Corporation. United Technologies Corp., sise à Farmington, au Connecticut, offre des services et systèmes de haute technologie aux secteurs du bâtiment et de l'aérospatiale.

