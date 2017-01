Les collectivités du Centre-Sud de l'Alberta reçoivent plus de 1,6 million de dollars dans le cadre des célébrations du 150e anniversaire de la Confédération du Canada

Le Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC 150) de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada investit dans cinq projets qui célèbrent nos collectivités.

STRATHMORE, ALBERTA--(Marketwired - 18 jan. 2017) - Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

Les collectivités de Strathmore, d'Airdrie, de la nation Siksika, de Standard, de la Nation des Stoney, de Chestermere et de Banff recevront une contribution totale de plus de 1,6 million de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 du gouvernement du Canada, qui aidera les collectivités à moderniser les installations récréatives locales et l'infrastructure communautaire.

Le PIC 150 s'inscrit dans le cadre des célébrations de Canada 150, que le gouvernement du Canada organise pour souligner le 150e anniversaire de la Confédération. Dans le cadre du budget de 2016, on a prévu 150 millions de dollars supplémentaires échelonnés sur deux ans qui seront versés aux organismes de développement régional du Canada, à compter de 2016-2017, pour fournir une aide financière additionnelle aux collectivités de l'ensemble du pays. Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO) sera responsable de l'administration du programme dans l'Ouest canadien.

Grâce à des investissements dans l'infrastructure et des programmes communautaires, sociaux et culturels, le gouvernement du Canada favorise l'héritage de nombreux Canadiens qui ont investi de leur temps, de leur énergie et de leur esprit pour améliorer les possibilités culturelles et récréatives s'offrant aux gens de tous les âges dans leurs collectivités.

Citations

« Partout au Canada, les collectivités améliorent leur infrastructure et ajoutent des commodités au profit des résidents et des visiteurs. Les générations à venir profiteront des nouvelles installations récréatives et des nouveaux arénas de Strathmore, d'Airdrie, de la nation Siksika, de Standard, de la Nation des Stoney, de Chestermere et de Banff financés dans le cadre du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150. »

- Darshan Kang, député de Calgary Skyview, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

« Les subventions du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 constituent une excellent façon de célébrer le 150e anniversaire de la Confédération du Canada. Une infrastructure culturelle, sociale et récréative de qualité est importante pour contribuer à la santé et au dynamisme des collectivités ainsi qu'au mieux-être des citoyens. »

- Michael Ell, maire de Strathmore

Fiche d'information

Le gouvernement du Canada investit dans l'infrastructure communautaire du Centre-Sud de l'Alberta

Le Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC 150) s'inscrit dans le cadre des célébrations de Canada 150, que le gouvernement du Canada organise pour souligner le 150e anniversaire de notre pays.

Dans le cadre du budget de 2016, on a prévu 150 millions de dollars supplémentaires échelonnés sur deux ans qui seront versés aux organismes de développement régional du Canada, à compter de 2016-2017. Au total, 46,2 millions de dollars ont été attribués à des projets réalisés dans l'Ouest canadien (en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba). Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO) est responsable de l'administration du programme dans l'Ouest.

Le PIC 150 appuie des projets de rénovation, d'agrandissement ou d'amélioration de l'infrastructure communautaire existante. La priorité a été accordée aux projets qui visent la remise à neuf d'installations récréatives, qui favorisent une économie axée sur la croissance propre et qui ont une incidence positive sur les communautés et les peuples autochtones.

Un investissement de 1 638 814 dollars du gouvernement du Canada dans le cadre du PIC 150 destiné aux travaux relatifs à sept projets récréatifs et culturels réalisés dans le Centre-Sud de l'Alberta a été annoncé aujourd'hui.

Auteur de la proposition de projet Description du projet Aide financière fédérale dans le cadre du PIC 150 Association communautaire régionale de Chestermere Accroître l'efficacité énergétique au centre récréatif régional de Chestermere 41 423 $ Ville d'Airdrie Moderniser l'aréna Ron Ebbesen d'Airdrie 293 425 $ Nation Siksika Rénover le Siksika Deerfoot Sportsplex 409 500 $ Standard & District Agricultural Society Accroître l'efficacité énergétique des lumières à l'aréna Standard and Rosebud 50 000 $ Administration tribale des Stoney Rénover les installations du centre récréatif communautaire de Morley 150 000 $ Ville de Banff Accroître l'efficacité énergétique au centre récréatif de Fenlands Banff 244 466 $ Ville de Strathmore Moderniser le système de production de glace à l'aréna du centre familial de Strathmore 450 000 $

