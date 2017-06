Les concurrents des Jeux Invictus 2017 prennent le volant pour représenter l'Equipe Canada

Résultats des qualifications de l'Epreuve de conduite Jaguar Land Rover

Hier, dix anciens combattants et membres blessés du service actif ont participé à l'Épreuve de conduite Jaguar Land Rover Canada. Ils feront tous partie de l'Équipe Canada aux Jeux Invictus 2017 de Toronto. Le défi avait pour but de déterminer les pilotes qui seraient sélectionnés pour l'Équipe Canada. Cette équipe participera au premier volet des Jeux : l'Épreuve de conduite Jaguar Land Rover.

L'Épreuve de conduite Jaguar Land Rover évalue les habiletés et la précision de duo de participants de chaque pays. Chaque duo doit démontrer le meilleur esprit d'équipe, la meilleure cohérence ainsi que la meilleure communication afin de remporter la meilleure d'or. Accueillant les défis de Jaguar et de Land Rover, les circuits sont conçus pour entraîner les véhicules sur des terrains ardus tout en favorisant l'esprit d'équipe de chaque pays. Même si le temps est compté, une conduite précise offre de meilleurs résultats qu'un temps plus rapide.

Cette année, des concurrents provenant de partout à travers le Canada ont participé à L'Épreuve de conduite. L'Épreuve constituait en une session de 2 heures à bord des véhicules Land Rover sur une course à obstacles, puis d'un parcours de 2 heures où les pilotes tentaient de guider leur équipier à travers les obstacles à bord des véhicules Jaguar.

« Tous les participants qui ont pris part aux qualifications de l'Épreuve de conduite Jaguar Land Rover nous ont surpris et ont démontré qu'ils portaient en eux le même esprit que celui des Jeux Invictus », a déclaré Jeff Peel, Directeur du marketing et de gestion de produit. « Ces jeux représentent bien plus qu'une simple compétition sportive. Les sacrifices et le service que ces compétiteurs ont rendus à notre pays rendent le tout très spécial, et Jaguar Land Rover Canada est très fier d'en faire partie. »

Les deux concurrents choisis pour représenter l'Équipe Canada pour l'Épreuve de conduite Jaguar Land Rover aux Jeux Invictus 2017 de Toronto sont : Martine Duval de Gatineau, Québec, ayant servi à Cold Lake en Alberta, et Steve Murgatroyd de Truro en Nouvelle-Écosse. Martine compétitionnera à l'activité de golf et puise son inspiration de sa famille. Steve participera au tir à l'arc et est enthousiaste d'en apprendre plus grâce à ses paires. Ils ont tous les deux très hâte de participer à l'Épreuve de conduite pendant les jeux.

« Les femmes et les hommes de l'Équipe canadienne, ainsi que les concurrents des autres pays, représentent le courage, la détermination et la bravoure des forces armées, et nous leur souhaitons la meilleure des chances aux Jeux de septembre », a affirmé Jeff Peel.

Jaguar Land Rover est le principal partenaire de la troisième édition des Jeux Invictus qui accueilleront plus de 600 concurrents de 17 pays dans 12 disciplines, incluant le rugby en fauteuil roulant, l'athlétisme, la natation, et un nouveau sport des Jeux 2017, le golf.

Les Jeux représenteront une occasion unique pour les Canadiens d'honorer les blessé(e)s de guerre et leurs familles, et ce, en cette même année où le pays célèbre son 150e anniversaire de la Confédération. Les Jeux Invictus 2017 de Toronto auront lieu du 23 au 30 septembre 2017.

Jaguar Land Rover Canada continuera d'apporter son aide aux Jeux Invictus 2017 à Toronto en tant que principal commanditaire de l'Équipe canadienne.

Jaguar Land Rover et les Jeux Invictus

Jaguar Land Rover est extrêmement fier d'être le principal partenaire des Jeux Invictus depuis l'inauguration à Londres en 2014. Jaguar Land Rover s'est engagé à créer des opportunités d'emploi civil pour les anciens membres du service militaire et à leur offrir des programmes de réhabilitation en milieu de travail. Grâce à leur engagement à soutenir les Jeux Invictus de Toronto en septembre, Jaguar Land Rover démontre leur dévouement aux membres des services de tous les pays ainsi qu'à l'héritage continuel des Jeux Invictus.

Jaguar Land Rover est le plus important constructeur automobile du Royaume-Uni, édifié autour de deux marques britanniques emblématiques : Land Rover, le premier constructeur mondial de véhicules haut de gamme à traction intégrale, et Jaguar, une des premières marques mondiales de berlines sport et de voitures sport de luxe.

